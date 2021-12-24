Как наконец выспаться: четыре эффективных совета

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Светлана Шкурупий
Многие люди, особенно те, кто проживает в мегаполисах, страдают бессонницей и другими нарушениями сна. Можно ли как-то с ними справиться? Эксперты поделились несколькими эффективными советами.
Что делать, если не получается выспаться / Фото: Pexels
Никаких гаджетов
Простое и очевидное правило, которые многие, к сожалению, игнорируют. Ученые говорят, что за час-два до сна желательно отказаться от гаджетов, потому что они нарушают выработку кортизола и мелатонина в организме. Лучше почитайте перед сном книгу.
Не отсыпайтесь в выходные
Выспаться в выходные — что может быть лучше? Но психологи не рекомендуют "досыпать" свои ранние подъемы, потому что лишние часы сна в выходные не помогут организму восстановить силы, но могут привести к нарушению обмена веществ.
Основная задача — сон
Если вы хотите нормализовать свой сон, то поставьте это приоритетной задачей. Не нужно занимать необходимое для сна время другими активностями, только перестройка режима может помочь наладить качественный сон и привести психологическое состояние в порядок.
Отведите мыслям дополнительное время
Многие люди не могут ночью быстро уснуть из-за большого потока мыслей, в частности тревожных. В таких случаях, выделите им час или полчаса перед сном, чтобы вы могли все обдумать или даже с кем-то посоветоваться. После этого вы заметите, что тревога или беспокойство по какому-то вопросу быстро отступят.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг Вяс. Что с этим можно поделать? По словам врача, нужно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы.
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