Как наконец выспаться: четыре эффективных совета

Многие люди, особенно те, кто проживает в мегаполисах, страдают бессонницей и другими нарушениями сна. Можно ли как-то с ними справиться? Эксперты поделились несколькими эффективными советами.

Что делать, если не получается выспаться / Фото: Pexels

Никаких гаджетов

Простое и очевидное правило, которые многие, к сожалению, игнорируют. Ученые говорят, что за час-два до сна желательно отказаться от гаджетов, потому что они нарушают выработку кортизола и мелатонина в организме. Лучше почитайте перед сном книгу.

Не отсыпайтесь в выходные

Выспаться в выходные — что может быть лучше? Но психологи не рекомендуют "досыпать" свои ранние подъемы, потому что лишние часы сна в выходные не помогут организму восстановить силы, но могут привести к нарушению обмена веществ.

Основная задача — сон

Если вы хотите нормализовать свой сон, то поставьте это приоритетной задачей. Не нужно занимать необходимое для сна время другими активностями, только перестройка режима может помочь наладить качественный сон и привести психологическое состояние в порядок.

Отведите мыслям дополнительное время

Многие люди не могут ночью быстро уснуть из-за большого потока мыслей, в частности тревожных. В таких случаях, выделите им час или полчаса перед сном, чтобы вы могли все обдумать или даже с кем-то посоветоваться. После этого вы заметите, что тревога или беспокойство по какому-то вопросу быстро отступят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг Вяс. Что с этим можно поделать? По словам врача, нужно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы.

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