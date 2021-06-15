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Как начинать день, чтобы быть продуктивнее

Эксперты рассказали, с каких привычек нужно начинать свое утро, чтобы день был продуктивным

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Новый день — это новые возможности, мысли, идеи, поэтому начинайте свое утро правильно, чтобы день получился максимально продуктивным. Но как это сделать?

Как начинать день, чтобы быть продуктивнее

что делать утром, чтобы день был продуктивным (фото из открытых источников)

Просыпайтесь раньше

Если точнее — около 5 утра. Да, рано, но так вы застанете время, когда мозг лучше всего готов к анализу и принятию решений: с 6 до 9 утра. Но и ложиться нужно раньше. В плане продуктивности вы ничего не потеряете, ведь уже после 9 вечера мозг не хочет интенсивно работать, организм готовится ко сну.

Не заходите в социальные сети

Именно как раз по той причине, что в начале нового дня мозг свободен для решения важных задач и поиска идей. А социальные сети не только отнимают это важное время, но и тормозят процесс пробуждения.

Просыпайтесь плавно

Это обеспечит дополнительные гормоны радости. Не нужно вскакивать с кровати и бежать в ванную.

Делайте зарядку

Или играйте со своей собакой на площадке, занимайтесь в тренажерном зале, бегайте на свежем воздухе и т. д. Любая физическая активность поможет запустить работу мозга и всего организма, повысит настроение и количество энергии, которой хватит на весь день.

Готовьте здоровый завтрак

Правильное питание на 20% повышает продуктивность, а именно завтрак — еще и дневную концентрацию внимания.

Самые сложные задачи ставьте себе на период с 9 до 11 утра

Это время пика активности мозга. После 12 она постепенно снижается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, диетологи рекомендуют завтракать спустя час после пробуждения, потому что тогда он помогает наладить пищеварение, заряжает энергией и улучшает настроение. Но многие люди не испытывают утром чувства голода. Эксперты рассказали, на какие проблемы это может указывать.


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