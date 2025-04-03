Как мозг может влиять на развитие ожирения: шокирующие результаты исследования

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism и проведенное с участием Немецкого центра исследования диабета (DZD), Научно-исследовательского института Гельмгольца в Мюнхене и Университетской больницы Тюбингена, предлагает важные выводы по поводу причин глобальной эпидемии ожирения. Это исследование сосредотачивается на роли мозга в развитии ожирения, указывая на то, что изменения в чувствительности к инсулину на уровне головного мозга могут являться основной причиной проблемы.

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Результаты исследования указывают на то, что всего пять дней употребления вредной пищи, включая сладости, чипсы, газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием сахара и жира, могут существенно изменить структуру мозга у здоровых людей. Эти изменения влияют не только на инсулиновую резистентность, но и систему вознаграждения в мозге, которая имеет важное значение для наших пищевых предпочтений и выбора пищи. Это открытие указывает на то, что нездоровая пища не только вредит нашему телу, но и способна перепрограммировать способ, которым мы воспринимаем пищу и реагируем на нее.

Это исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы нездорового питания, учитывающего не только физиологические, но и неврологические последствия. Понимание того, как пищевые привычки могут изменять наш мозг, открывает новые перспективы для разработки более эффективных стратегий в борьбе с ожирением, являющейся одной из самых серьезных эпидемий современности, затрагивающей миллионы людей по всему миру.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев обвинил россиян с ожирением в убытках для экономики на почти восемь триллионов рублей.