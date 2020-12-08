Как локдаун влияет на потребление алкогольных напитков

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что в период локдауна люди стали больше употреблять спиртных напитков, особенно те, кто и раньше не был равнодушен к алкоголю.

алкоголь во время карантина (фото из открытых источников)

Эксперты опросили около двух тысяч американцев, старших 18 лет в период весеннего карантина и выяснили, что треть участников во время самоизоляции злоупотребляла алкогольными напитками. То есть, в течение двух часов мужчины употребляли около пяти порций алкоголя, а женщины — четыре порции. При этом, стандартная порция алкоголя в США – эквивалент 14 граммов чистого спирта. Это превышает показатель в 10 грамм, который предлагает Всемирная организация здравоохранения.

Исследование показало, что люди, которые и раньше были склонны к алкогольной зависимости в период локдауна выпивали спиртного почти на 20% больше и с каждой неделей карантина риск запоя увеличивался. Остальные участники признались, что выпивали в день не больше двух порций алкоголя.

Ученые говорят, что употребление спиртных напитков может быть связано с депрессивным состоянием, которое испытывает большинство людей из-за стресса, страха и изоляции. Эксперты считают, что такие показатели могут привести к серьезным последствиям для здоровья многих граждан и призывают развернуть кампанию по предупреждению опасных паттернов употребления алкоголя из-за карантина.

Напомним, ученые назвали группы возрастов, которым категорически нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе это может привести к серьезным проблемам.

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