Как избежать высыпаний на лице при ношении маски: ответ косметолога

Постоянное ношение защитных масок спровоцировало появление новой проблемы – высыпания на лице. Косметолог Дарья Баскакова рассказала, как можно избежать проблем с кожей. Об этом пишет издание newsyou.

Как избежать высыпаний на лице при ношении маски. Фото: unsplash

Специалист уверена в том, что с данной проблемой могут столкнуться люди, у которых есть к этому предрасположенность. Она говорит о людях, у которых нарушен водно-ликвидный барьер кожных покровов, и тех, кто имеет чувствительную или жирную кожу. Дарья добавила, что справится с такими высыпаниями достаточно просто, если вовремя обратиться за помощью к эксперту. А если же этого не сделать, то проблема может затянуться и вызвать болезненные ощущения.

Косметолог советует регулярно менять маску и правильно обрабатывать кожу утром и вечером. Она говорит, что высыпания могут также появиться из-за слишком частого использования косметики, а еще когда человек прикасается к своему лицу грязными руками. Поэтому не стоит пренебрегать такими простыми правилами: подобрать правильный косметический уход, регулярно менять маску, утром и вечером хорошо умываться и не трогать лицо грязными руками.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить. Главным аксессуаром 2020 года наверняка считается маска. А когда человек одевает ее, то он начинает дышать только ртом. Это приводит к сухости во рту, потому что слюны становится меньше. Стоматолог Микаэл Тоцци рассказал, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать негативных последствий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!