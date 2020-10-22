Как избежать высыпаний на лице при ношении маски: ответ косметолога

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Любовь Блажко
Постоянное ношение защитных масок спровоцировало появление новой проблемы – высыпания на лице. Косметолог Дарья Баскакова рассказала, как можно избежать проблем с кожей. Об этом пишет издание newsyou.
Как избежать высыпаний на лице при ношении маски. Фото: unsplash
Специалист уверена в том, что с данной проблемой могут столкнуться люди, у которых есть к этому предрасположенность. Она говорит о людях, у которых нарушен водно-ликвидный барьер кожных покровов, и тех, кто имеет чувствительную или жирную кожу. Дарья добавила, что справится с такими высыпаниями достаточно просто, если вовремя обратиться за помощью к эксперту. А если же этого не сделать, то проблема может затянуться и вызвать болезненные ощущения.
Косметолог советует регулярно менять маску и правильно обрабатывать кожу утром и вечером. Она говорит, что высыпания могут также появиться из-за слишком частого использования косметики, а еще когда человек прикасается к своему лицу грязными руками. Поэтому не стоит пренебрегать такими простыми правилами: подобрать правильный косметический уход, регулярно менять маску, утром и вечером хорошо умываться и не трогать лицо грязными руками.
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