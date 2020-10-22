kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

13053.85

ETH/USD

418.05

LTC/USD

55.07

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как избежать высыпаний на лице при ношении маски: ответ косметолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Как избежать высыпаний на лице при ношении маски: ответ косметолога

Специалист назвала несколько правил, которые помогут свести негативные последствия от частого ношения маски к минимуму

сегодня, 19:30
Автор:

Любовь Блажко

Постоянное ношение защитных масок спровоцировало появление новой проблемы – высыпания на лице. Косметолог Дарья Баскакова рассказала, как можно избежать проблем с кожей. Об этом пишет издание newsyou.

Как избежать высыпаний на лице при ношении маски: ответ косметолога

Как избежать высыпаний на лице при ношении маски. Фото: unsplash

Специалист уверена в том, что с данной проблемой могут столкнуться люди, у которых есть к этому предрасположенность. Она говорит о людях, у которых нарушен водно-ликвидный барьер кожных покровов, и тех, кто имеет чувствительную или жирную кожу. Дарья добавила, что справится с такими высыпаниями достаточно просто, если вовремя обратиться за помощью к эксперту. А если же этого не сделать, то проблема может затянуться и вызвать болезненные ощущения. 

Косметолог советует регулярно менять маску и правильно обрабатывать кожу утром и вечером. Она говорит, что высыпания могут также появиться из-за слишком частого использования косметики, а еще когда человек прикасается к своему лицу грязными руками. Поэтому не стоит пренебрегать такими простыми правилами: подобрать правильный косметический уход, регулярно менять маску, утром и вечером хорошо умываться и не трогать лицо грязными руками. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить. Главным аксессуаром 2020 года наверняка считается маска. А когда человек одевает ее, то он начинает дышать только ртом. Это приводит к сухости во рту, потому что слюны становится меньше. Стоматолог Микаэл Тоцци рассказал, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать негативных последствий. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ