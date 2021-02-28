logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.02.2021

BTC/USD

44325.97

ETH/USD

1345.82

LTC/USD

158.60

НБУ 28.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как избавиться пивного живота - действенные советы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как избавиться пивного живота - действенные советы

Пивной живот возникает из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни

сегодня, 16:05
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда люди сталкиваются с такой проблемой как пивной живот. Причем он может быть как у мужчин, так и у женщин.

Как избавиться пивного живота - действенные советы

Пивной живот: как решить проблему. Фото: medportal.ru

Пивной живот возникает обычно из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

Чтобы избавиться от проблемы, стоит запрограммировать себя на решительную и длительную работу над собой. Однако есть несколько способов, которые могут ускорить процесс формирования стройного живота.

Так снижению веса поможет прохладный воздух в комнате. Обычно люди с избыточным весом привыкли находиться в теплых помещениях. Если же температура воздуха снизится хотя бы на несколько отметок, наш организм начнет поддерживать необходимую температуру самостоятельно, при этом сжигая калории. Этот способ был изобретен учеными Университетского колледжа Лондона.

Второй способ, также связан с температурами — контрастный душ и обливание холодной водой. В таком случае мы создаем для организма стресс, тем самым заставляем его работать и тратить энергию. Перепад температур запускает механизмы, которые ускоряют кровообращение и процесс пищеварения.

Третий способ — пить воду со льдом. Такой напиток сжигает на 70 килокалорий больше, чем вода привычной для нас температуры. К тому же если хотите иметь стройное тело, пить воду придется довольно часто.

Ранее сообщалось, что медики рекомендуют контролировать свой уровень сахара в крови, чтобы избежать развития сахарного диабета. На ранних стадиях это заболевание можно контролировать, но, если игнорировать его симптомы, можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Какие органы могут пострадать от заболевания? Читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.maximonline.ru/skills/health/_article/cold-vs-fat/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ