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Как избавиться от перегара и можно ли: что нужно знать

Многие ошибочно предполагают, что перегар – это запах, который исходит исключительно из ротовой полости

сегодня, 20:05
Автор:

Харченко Дарина

Какими бы прекрасными ни были тусовки и посиделки с друзьями, на утро от гуляющих появляется ужасающее омбре, которое аж никак не вписывается в картину идеального пробуждения. И вот, когда приходит понимание, что запах изо рта стоит просто неимоверный, возникает вполне резонный вопрос: "Как избавиться от перегара?". И хоть философы древности утверждали, что во избежание последствий не стоит делать вещи, которые к ним приводят, мало кто прислушивается к этому постулату и алкоголь употреблять не перестают. Это значит, для продолжения кутежа с благополучным исходом нужно искать методы избавления от перегара.

Как избавиться от перегара и можно ли: что нужно знать

Запах перегара источают все ваши внутренности. Фото: pexels

Запах не изо рта

Многие ошибочно предполагают, что перегар – это запах, который исходит исключительно из ротовой полости и убрать его можно, прополоскав рот. Однако с точки зрения медицины и биохимии, это вовсе не так. То, что любители выпить называют перегаром, на самом деле является ничем иным, как запахом от продуктов распада алкоголя. То есть, когда печень начинает обезвреживать горячительное, с помощью ферментов этанол распадается на органические вещества, в том числе и на уксусную кислоту которая и дает "душок", исходящий от всех органов и слизистых оболочек. Это значит, что запах будет держаться ровно до момента полного выведения продуктов распада из крови, однако эффективно перебить перегар можно.

Что делать

Больше жидкости

В первую очередь, для того, чтобы быстро устранить неприятный запах, нужно увеличить употребление жидкости для стимуляции работы почек и, как следствие, более быстрого выведения продуктов распада с мочой. Стоит сделать упор на напитки, содержащие кофеин, поскольку они обладают мочегонным эффектом, но про обычную воду также забывать не стоит.

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Душ

Еще можно принять горячий или контрастный душ. Но тем, кто собирается использовать этот метод, нужно быть абсолютно уверенными в здоровье своей кровеносной системы. Также для повышения частоты сердечных сокращений можно попробовать прогуляться, поприседать, поотжиматься, в общем, получить какую-либо физическую нагрузку.  Благодаря учащению пульса, организм начинает получать больше кислорода, который нужен для правильного и быстрого метаболизма, а это в свою очередь ведет к ускорению детоксикации. Но опять же, стоит соблюдать условие хорошего самочувствия, ведь часто бывает так, что перегар может появляться в качестве симптома похмелья, при котором не то, что на спортплощадке приседать не хочется, а и на кровати приподняться бывает очень затруднительно.


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Закусить не удастся

Если все же с утра после неистового веселья у вас остались силы и желание перекусить, вы наверняка задаетесь вопросом, чем заесть перегар. Ответ на него придельно прост: а ничем. Поскольку запах перегара источают все ваши внутренности, с помощью пищи вы можете только лишь ускорить процесс выведения распавшегося алкоголя. Нет, конечно, если вы готовы непрерывно жевать любимый Orbit, можно попробовать, но не стоит забывать о слизистой носа, которая при выдохе всенепременно порадует собеседника нотками вашего вчерашнего веселья. Добиться более быстрого избавления от запаха можно, используя домашний способ, суть которого заключается в употреблении  порции белковой пищи. Например, хорошо подойдут омлет или яичница, нежирное мясо, бобы, творог. Дело в том, что белок состоит из аминокислот, которые помогут вашей печени легче и быстрее справиться с наплывом спиртного. Также в пищу можно добавить перец чили, горчицу и другие, ведь употребление пряной пищи – довольно хороший и эффективный способ ускорить процесс пищеварения, а вместе с ним и обмен веществ.

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Аптечные препараты

Помимо прочего, в борьбе с ароматной местью печени хороши также аптечные препараты на основе янтарной кислоты. Сама по себе янтарная кислота способна к нормализации энергетического обмена (проще говоря – метаболизма), что очень важно в попытках избавится от перегара. Также благодаря препаратам на основе этого вещества можно добиться повышения защитной функции печени и стимулировать ее к убийственному воздействию на токсины.

Избежать не удастся

В общем и целом, если у вас намечается корпоратив, тусовка с друзьями или вечер, полный одиночества (все варианты читать: алкотренинг), запомните две вещи. Первая: перегара на утро нет у того, кто не пил. Вторая: если вы все же решили проверить свою печень на выносливость, будьте готовы с утра решать проблему под названием "как устранить перегар". Однако имейте в виду, что ни один народный метод по типу питья воды с лимоном и медом, жевания кофейных зерен и/или листьев мяты или неистовые попытки санирования ротовой полости по десятому кругу не поможет вам избавиться от неистового фетора по утру. В таком случае, вся ваша надежда лишь на мощный метаболизм, неиссякаемые запасы воды и десяток яиц в холодильнике.

 

 


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