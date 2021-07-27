Как избавиться от перегара и можно ли: что нужно знать

Какими бы прекрасными ни были тусовки и посиделки с друзьями, на утро от гуляющих появляется ужасающее омбре, которое аж никак не вписывается в картину идеального пробуждения. И вот, когда приходит понимание, что запах изо рта стоит просто неимоверный, возникает вполне резонный вопрос: "Как избавиться от перегара?". И хоть философы древности утверждали, что во избежание последствий не стоит делать вещи, которые к ним приводят, мало кто прислушивается к этому постулату и алкоголь употреблять не перестают. Это значит, для продолжения кутежа с благополучным исходом нужно искать методы избавления от перегара.

Запах перегара источают все ваши внутренности. Фото: pexels

Запах не изо рта

Многие ошибочно предполагают, что перегар – это запах, который исходит исключительно из ротовой полости и убрать его можно, прополоскав рот. Однако с точки зрения медицины и биохимии, это вовсе не так. То, что любители выпить называют перегаром, на самом деле является ничем иным, как запахом от продуктов распада алкоголя. То есть, когда печень начинает обезвреживать горячительное, с помощью ферментов этанол распадается на органические вещества, в том числе и на уксусную кислоту которая и дает "душок", исходящий от всех органов и слизистых оболочек. Это значит, что запах будет держаться ровно до момента полного выведения продуктов распада из крови, однако эффективно перебить перегар можно.

Что делать

Больше жидкости

В первую очередь, для того, чтобы быстро устранить неприятный запах, нужно увеличить употребление жидкости для стимуляции работы почек и, как следствие, более быстрого выведения продуктов распада с мочой. Стоит сделать упор на напитки, содержащие кофеин, поскольку они обладают мочегонным эффектом, но про обычную воду также забывать не стоит.









Душ

Еще можно принять горячий или контрастный душ. Но тем, кто собирается использовать этот метод, нужно быть абсолютно уверенными в здоровье своей кровеносной системы. Также для повышения частоты сердечных сокращений можно попробовать прогуляться, поприседать, поотжиматься, в общем, получить какую-либо физическую нагрузку. Благодаря учащению пульса, организм начинает получать больше кислорода, который нужен для правильного и быстрого метаболизма, а это в свою очередь ведет к ускорению детоксикации. Но опять же, стоит соблюдать условие хорошего самочувствия, ведь часто бывает так, что перегар может появляться в качестве симптома похмелья, при котором не то, что на спортплощадке приседать не хочется, а и на кровати приподняться бывает очень затруднительно.









Закусить не удастся

Если все же с утра после неистового веселья у вас остались силы и желание перекусить, вы наверняка задаетесь вопросом, чем заесть перегар. Ответ на него придельно прост: а ничем. Поскольку запах перегара источают все ваши внутренности, с помощью пищи вы можете только лишь ускорить процесс выведения распавшегося алкоголя. Нет, конечно, если вы готовы непрерывно жевать любимый Orbit, можно попробовать, но не стоит забывать о слизистой носа, которая при выдохе всенепременно порадует собеседника нотками вашего вчерашнего веселья. Добиться более быстрого избавления от запаха можно, используя домашний способ, суть которого заключается в употреблении порции белковой пищи. Например, хорошо подойдут омлет или яичница, нежирное мясо, бобы, творог. Дело в том, что белок состоит из аминокислот, которые помогут вашей печени легче и быстрее справиться с наплывом спиртного. Также в пищу можно добавить перец чили, горчицу и другие, ведь употребление пряной пищи – довольно хороший и эффективный способ ускорить процесс пищеварения, а вместе с ним и обмен веществ.









Аптечные препараты

Помимо прочего, в борьбе с ароматной местью печени хороши также аптечные препараты на основе янтарной кислоты. Сама по себе янтарная кислота способна к нормализации энергетического обмена (проще говоря – метаболизма), что очень важно в попытках избавится от перегара. Также благодаря препаратам на основе этого вещества можно добиться повышения защитной функции печени и стимулировать ее к убийственному воздействию на токсины.

Избежать не удастся

В общем и целом, если у вас намечается корпоратив, тусовка с друзьями или вечер, полный одиночества (все варианты читать: алкотренинг), запомните две вещи. Первая: перегара на утро нет у того, кто не пил. Вторая: если вы все же решили проверить свою печень на выносливость, будьте готовы с утра решать проблему под названием "как устранить перегар". Однако имейте в виду, что ни один народный метод по типу питья воды с лимоном и медом, жевания кофейных зерен и/или листьев мяты или неистовые попытки санирования ротовой полости по десятому кругу не поможет вам избавиться от неистового фетора по утру. В таком случае, вся ваша надежда лишь на мощный метаболизм, неиссякаемые запасы воды и десяток яиц в холодильнике.

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