Как часто нужно менять расчески, зубные щетки и полотенца

К своей личной гигиене нужно относиться крайне бережно, поэтому не забывайте периодически менять гигиенические принадлежности, чтобы они были чистыми и не вредили вашему здоровью и внешнему виду.

Предметы личной гигиены (фото из открытых источников)

Расческа

В среднем дерматологи советуют менять расческу для волос не реже чем раз в полгода или год, все зависит от ее качества, материала, из которого она сделана и количества использования. Но не забывайте ее чистить, хотя бы один раз в неделю.

Зубная щетка

Эксперты рекомендуют менять зубную щетку раз в 2-3 месяца (по мере износа щетины). Но детям и людям, у которых есть заболевания полости рта делать это нужно еще чаще. Лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Мочалка

Дерматологи вовсе советуют отказаться от этого предмета личной гигиены, поскольку мочалки являются идеальной средой для размножения бактерий. Но, если вы без губки никак, тогда не забывайте менять ее раз в 2 месяца и регулярно за ней ухаживать (сушить, стирать).

Постельное белье

На постели остается наш пот, отмершие клетки кожи, волоски, которые привлекают пылевых клещей, поэтому не ленитесь менять белье хотя бы раз в неделю.

Банные полотенца

Специалисты рекомендуют стирать банные полотенца после каждых 3–4 применений, потому что на них остаются отмершие клетки и представители микрофлоры кожи, которые в условиях повышенной влажности распространяются очень быстро.

Полотенце для рук

Поскольку полотенца для рук используются чаще и большим количеством людей, чем банные, то и менять их стоит как минимум раз в пару дней (каждый день в больших семьях) или же пользоваться бумажными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки личной гигиены совершают большинство людей.

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