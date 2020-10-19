Как быстро прийти в себя осенним утром: простые способы

Проснуться в хорошем настроении пасмурным осенним утром – сложная задача, но вполне выполнимая. Научитесь просто правильно начинать свой день. А в этом вам помогут следующие советы, которыми поделилось издание "Единственная".

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Подъем

Каждое утро начинайте с позитивных мыслей. Выходите из сна постепенно, не вскакивайте резко с постели после того, как открыли глаза. И не ищите сразу телефон, чтобы просмотреть социальные сети. Полежите минут 10 в теплой постели и дайте себе правильную психологическую установку на грядущий день.

Освещение

Старайтесь на ночь плотно не закрывать шторы в спальне перед сном. Открывайте их сразу же после того, как встали с кровати, ведь благодаря солнечным лучам в организме прекращается выработка меланина.

Зарядка

Прийти в себя осенним утром поможет зарядка (10-15 минут). Она не только помогает взбодриться, но и поддерживает организм в тонусе, дарит заряд энергии, и помогает активировать обмен веществ.

Завтрак

Благодаря сбалансированному завтраку вы можете получить нужную энергию на первую половину дня и не проголодаться до обеда настолько, чтобы потом съесть значительно больше положенного. Лучший вариант для завтрака – баланс белковых и углеводных продуктов. Это могут быть поджаренные тосты, нежирных йогурт, кефир, фруктовые салаты или мюсли.

Напитки

После пробуждения желательно пополнить свой водный баланс, поэтому выпейте стакан воды, можно с добавлением лимона или имбиря. Также утром можно выпить натуральный сок, содержащий витамин С.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от отечности по утрам.

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