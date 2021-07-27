Как бороться с тошнотой: действенные способы

Исходя из многочисленных исследований, желудок – одно из самых слабых мест в организме современного человека. Перекусы на ходу, неправильное питание, постоянный стресс и гонка со временем – все это очень истощает организм и, конечно, он за это спасибо не скажет. И вот когда ситуация обостряется до невозможного, появляется такое неприятное явление, как тошнота. Она значительно отравляет момент, в который возникла, поэтому очень часто люди, испытывающие это неприятное чувство, задаются вопросом "Что сделать, чтобы не тошнило". В этой статье для вас собраны лучшие способы борьбы с тошнотой.

Для начала разберемся с причинами, по которым может возникать тошнота. Фото: unsplash

Причины тошноты

Для начала разберемся с причинами, по которым может возникать тошнота. Чаще всего она может проявляться в таких ситуациях:

Переедание;

Избыток жира в съеденной пище;

Излишние стрессы, неврозы, тревожность;

Расстройства вестибулярного аппарата (проще говоря, тошнота может быть симптомом морской болезни);

Токсикоз во время беременности;

Отравление токсичными веществами (лакокрасочные изделия, алкоголь, дым);

Также тошнота может являться побочным эффектом от принятия некоторых медикаментов;

Солнечный удар;

Гипертермия.

Также тошнота – распространенный симптом заболеваний, связанных с ЖКТ, в том числе панкреатита, гастрита, аппендицита, кишечной непроходимости, гепатита, цирроза, гельминтозов, перитонита и прочих.

Так что если вдруг вы чувствуете дискомфорт в желудке и точно знаете, что это не связано с перееданием, стрессом или чрезмерным употреблением алкоголя, стоит обратиться к врачу. Он определит причину, по которой это происходит и назначит препарат, который поможет справиться с тошнотой.









Как спасаться

Если же вы уверены, что причина плохого самочувствия – употребление в пищу несвежих продуктов или избыточного количества спиртного, стоит выпить активированный уголь в пропорции 1 таблетка на 10 кг веса. Если вы предпочитаете более современное лечение, можно попробовать сорбенты вроде Атоксила и Полисорба, которые также помогают вывести токсичные вещества из организма и решить извечную проблему "что делать, если тошнит", возникающую после вечеринок и застолий. Также после того, как наступит облегчение, стоит придерживать нежирной диеты, насыщенной углеводами и белками, чтобы быстрее восстановить силы, не нагружая желудочно-кишечный тракт "тяжелой" пищей. Еще важно пить много жидкости, в том числе и минеральной воды, чтобы восстановить нарушенный рвотой электролитный баланс и помочь телу быстрее прийти в себя.

Если после употребленного сорбента тошнота не проходит, у вас болит живот, кружится голова, зрение становится нечетким, снижается давление и т.д., это повод для вызова скорой.

В случае, когда недомогание вызвано стрессом, есть несколько вариантов, как помочь себе или другому человеку. Если вы уверены, что вам это поможет, выпейте валерианну или настойку пустырника. Эти препараты помогут снять нервное напряжение и отмести проблему, как убрать тошноту. Есть также эффективное средство, которое способно снять сильный стресс и помочь побороть тошноту, но применяется только по назначению врача и это транквилизирующие препараты. Для тех, кто предпочитает народные методы, советуем выпить ромашкового чаю и подумать о чем-то хорошем.





Еще одна вероятная причина возникновения тошноты – укачивание в автомобиле. Если вам знакома эта проблема и каждая поездка сопровождается звонком более опытным товарищам и фразой "Тошнит. Что делать?", вам точно стоит попробовать следующие способы:

Перед поездкой стоит легко перекусить;

Воздержитесь от употребления кофе и тем более – кофе с молоком, поскольку вещества, содержащиеся в кофе способны раздражать слизистую желудка, что также может провоцировать дискомфорт и боль;

Попробуйте мятные леденцы, например: может, жевание или рассасывание не избавят от укачивания, зато вам точно будет вкусно. Это приведет к выработке серотонина и снизит уровень стресса, который также влияет на появление тошноты.

Также можно попробовать еще одну вещь: смотрите в окно (лучше всего перед собой). Этот совет как избавиться от тошноты связан с механизмом развития укачивания: когда мы едем, а перед нами недвижимый объект (телефон, книга, сидение водителя), в мозгу возникает некий диссонанс, что приводит к "морской болезни. Если же смотреть на двигающиеся объекты, мозг будет в порядке, ровно как и контролируемый им вестибулярный аппарат.









В случае, когда причиной тошноты стал перегрев, тепловой или солнечный удар, нужно охладить пострадавшего, напоить его водой и вызвать скорую, поскольку в таком случае тошнота – лишь вершина айсберга.

Так, разобравшись с тем, что помогает против тошноты, вы сможете смело оказывать помощь себе и близким, однако если это явление возникает регулярно, стоит обратиться к терапевту, который даст направление к гастроэнтерологу или неврологу.

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