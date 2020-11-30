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Главная Новости Здоровье наше тело Израильский врач развеял главный миф о температуре 37
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Израильский врач развеял главный миф о температуре 37

По словам врача, любую температуру тела надо снижать

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Повышенная температура тела — неприятный симптом, который сигнализирует нам о том, что организм начал бороться с гриппом или другой инфекцией. Многие считают, что температуру 37 сбивать нельзя, но израильский врач Борис Бриль другого мнения.

Израильский врач развеял главный миф о температуре 37

температура (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что при заболевании всегда нужно сбивать повышенную температуру, а не ждать, пока она сама спадет или повысится еще больше. При температуре 37 градусов человек чувствует слабость, ломоту в теле, у него пропадает аппетит, повышается сердцебиение и т. д. Многие люди не предпринимают никаких мер, чтобы организм лучше боролся с воспалением, но такое поведение может привести к неприятным последствиям.

Врач считает, что температуру 37 нужно сразу сбивать, потому что она запускает в организме множество процессов, которые могут навредить. Например, такой показатель может привести к вазоконстрикции (сужение просвета кровеносных сосудов, — прим. авт.), а также запускает компенсаторные процессы.

Борис Бриль подчеркнул, что нет никакого официально научного доказательства тому, что температуру 37 сбивать нельзя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач опроверг популярный миф о высокой температуре.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/temperaturu-37-nado-sbivat-vrach-iz-izrailya-razvenchal-populyarnyij-mif.htm
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