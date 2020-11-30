Израильский врач развеял главный миф о температуре 37

Повышенная температура тела — неприятный симптом, который сигнализирует нам о том, что организм начал бороться с гриппом или другой инфекцией. Многие считают, что температуру 37 сбивать нельзя, но израильский врач Борис Бриль другого мнения.

температура (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что при заболевании всегда нужно сбивать повышенную температуру, а не ждать, пока она сама спадет или повысится еще больше. При температуре 37 градусов человек чувствует слабость, ломоту в теле, у него пропадает аппетит, повышается сердцебиение и т. д. Многие люди не предпринимают никаких мер, чтобы организм лучше боролся с воспалением, но такое поведение может привести к неприятным последствиям.

Врач считает, что температуру 37 нужно сразу сбивать, потому что она запускает в организме множество процессов, которые могут навредить. Например, такой показатель может привести к вазоконстрикции (сужение просвета кровеносных сосудов, — прим. авт.), а также запускает компенсаторные процессы.

Борис Бриль подчеркнул, что нет никакого официально научного доказательства тому, что температуру 37 сбивать нельзя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач опроверг популярный миф о высокой температуре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!