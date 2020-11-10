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Доктор развеял популярный миф о высокой температуре

Легкое охлаждение тела пойдет только на пользу

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие считают, что при повышенной температуре нельзя мыться, а наоборот, нужно укутаться в несколько одеял и хорошенько "пропотеть". Однако, доктор Суранджит Чаттерджи не согласен с этим мнением.

Доктор развеял популярный миф о высокой температуре

фото: Depositphotos

Специалист утверждает, что принимать душ при повышенной температуре не только можно, а еще и нужно, потому что человек успокаивается, охлаждает свое тело, очищая его кожные поры от пота. Но это можно делать только в том случае, если температура возникла на фоне простуды или гриппа.

Итак, доктор считает, что можно принимать, как душ, так и ванную, но только не долго (15 минут), можно даже помыть волосы, но при этом их нужно сразу высушить с помощью фена, а не оставлять влажными.

Если температура выше 38 градусов и в душ идти совсем не хочется, тогда для облегчения состояния можно обтереть тело губкой, смоченной в воде комнатной температуры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что низкая температура также может указывать на проблемы со здоровьем. Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях она можетпредупреждать.


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Источник: https://www.medicinform.net/news/news46731.htm
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