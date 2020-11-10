Доктор развеял популярный миф о высокой температуре

Язык
BTC/USD
15361.69
ETH/USD
452.63
LTC/USD
59.07
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Многие
считают, что при повышенной температуре нельзя мыться, а наоборот, нужно
укутаться в несколько одеял и хорошенько "пропотеть". Однако, доктор Суранджит
Чаттерджи не согласен с этим мнением.
фото: Depositphotos
Специалист
утверждает, что принимать душ при повышенной температуре не только можно, а еще
и нужно, потому что человек успокаивается, охлаждает свое тело, очищая его
кожные поры от пота. Но это можно делать только в том случае, если температура
возникла на фоне простуды или гриппа.
Итак,
доктор считает, что можно принимать, как душ, так и ванную, но только не долго
(15 минут), можно даже помыть волосы, но при этом их нужно сразу высушить с
помощью фена, а не оставлять влажными.
Если
температура выше 38 градусов и в душ идти совсем не хочется, тогда для
облегчения состояния можно обтереть тело губкой, смоченной в воде комнатной
температуры.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что низкая температура также может указывать на
проблемы со здоровьем. Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях она можетпредупреждать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости