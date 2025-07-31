Исследователи назвали точное количество шагов в день, что значительно снижает риск смерти

Утверждение о том, что нужно 10 000 шагов для поддержания здоровья, опровергли результаты нового исследования. Ученые выяснили, чтобы предотвратить ряд серьезных заболеваний достаточно 7 000 шагов в день.

Прогулка. Иллюстративное фото

Новые исследования показывают, что "значительная" польза для здоровья все же возможна с помощью меньшего количества ежедневных шагов, пишет издание Independent. Отмечается, что 7 000 шагов в день достаточно, чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний на 25%, диабета 2 типа на 14%, деменции на 38% и депрессии на 22%. Ученые отмечают, что даже 4 000 шагов в день могут дать преимущества по сравнению с очень низким уровнем активности.

Однако они также уточнили, что 10 000 шагов в день все равно будут лучше, чем 7000 шагов, причем большее количество шагов приводит к еще более комплексным преимуществам для здоровья. К тому же, те, кто проходил 7000 шагов ежедневно по сравнению с 2000 шагами имел на 47% низший риск смерти.

"Исследование также показало, что риски для здоровья уменьшались с каждыми 1000 дополнительными шагами в день, вплоть до максимума в 12 000 шагов в день. Так что даже простое добавление шагов от начальной точки может иметь важную пользу для здоровья", — пишет издание.

Специалисты отмечают, что важнее точное количество шагов является то, что это демонстрирует, что в целом больше всегда лучше, и людям не следует слишком сосредотачиваться на цифрах, особенно в дни, когда активность ограничена.

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