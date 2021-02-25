Изжога широко распространенное и известное чувство жжения в верхней части живота и пищевода, с которым сталкивается множество людей. Ее основная причина – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая может быть очень опасна, поскольку является фактором риска некоторых онкологических заболеваний, передает "24 Канал", ссылаясь на Cancer.

Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака - фото из открытых источников

По данным источника, ГЭРБ может являться фактором риска развития одного из видов рака пищевода – аденокарциномы. Исследователи считают, что связь изжоги и данного вида онкологии объясняется прямым повреждающим действием кислоты и, в определенных случаях, желчи на слизистую оболочку пищевода, а также образованием нитрозных соединений, которые могут взбираться вверх по пищеводу, попадая в гортань и горло.

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Американского Национального института рака, риск онкологических заболеваний пищевода и гортани у людей с ГЭРБ увеличивается в два раза. При этом полученные результаты не зависели от того, есть ли у человека вредные привычки, по типу курения или употребления спиртного.

В ходе исследования, специалисты изучили медицинские данные о практически 500 тысячах человек, за которыми наблюдали на протяжении 16 лет, начиная с 1996 года.

В начале исследования испытуемым предложили заполнить анкеты с вопросами, ответы на которые касались их образа жизни. Дополнительные данные об их здоровье исследователи получили из специальной базы Medicare. Исходя из официальных данных, у 24% участников исследования была ГЭРБ.

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