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Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является независимым фактором риска двух распространенных видов рака – пищевода и гортани

сегодня, 14:22
Автор:

Елизавета Черных

Изжога широко распространенное и известное чувство жжения в верхней части живота и пищевода, с которым сталкивается множество людей. Ее основная причина – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая может быть очень опасна, поскольку является фактором риска некоторых онкологических заболеваний, передает "24 Канал", ссылаясь на Cancer. 

Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака

Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака - фото из открытых источников

По данным источника, ГЭРБ может являться фактором риска развития одного из видов рака пищевода – аденокарциномы. Исследователи считают, что связь изжоги и данного вида онкологии объясняется прямым повреждающим действием кислоты и, в определенных случаях, желчи на слизистую оболочку пищевода, а также образованием нитрозных соединений, которые могут взбираться вверх по пищеводу, попадая в гортань и горло. 

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Американского Национального института рака, риск онкологических заболеваний пищевода и гортани у людей с ГЭРБ увеличивается в два раза. При этом полученные результаты не зависели от того, есть ли у человека вредные привычки, по типу курения или употребления спиртного. 

В ходе исследования, специалисты изучили медицинские данные о практически 500 тысячах человек, за которыми наблюдали на протяжении 16 лет, начиная с 1996 года. 

В начале исследования испытуемым предложили заполнить анкеты с вопросами, ответы на которые касались их образа жизни. Дополнительные данные об их здоровье исследователи получили из специальной базы Medicare. Исходя из официальных данных, у 24% участников исследования была ГЭРБ. 

Ранее "Комментарии" писали, что певица Мика Ньютон рассказала, как у нее проявился рак. 





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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/issledovanie-podtverdilo-chto-izzhoga-svjazana-dvumja-vidami_n1552771
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