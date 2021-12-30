Интересные факты об иммунитете, которые нужно знать всем

Вопрос укрепления иммунитета в зимний период, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции, является очень важным. Что каждому человеку нужно знать об иммунной системе?

Интересные факты об иммунитете (фото из открытых источников)

Сон важен для иммунитета

Недостаток сна повышает риск возникновения многих серьезных заболеваний, например, ожирения и диабета. Кроме того, некачественный сон снижает способность защитных клеток организма противостоять антигенам.

Иммунитет зависит от уровня стресса

Медики знают, что для улучшения защитных сил организма необходимо снизить уровень стресса, не только психического, но и физического. Попробуйте заняться медитацией, если чувствуете, что не справляетесь.

Смех помогает организму

Многие не верят в это, но смех и приятные эмоции влияют на иммунитет исключительно положительно. Когда вы смеетесь, организм выделяет гормоны счастья, которые снижают стресс.

Иммунитет связан со здоровьем кишечника

Для иммунитета очень важно, чтобы микрофлора кишечника находилась в оптимальном балансе, полезных бактерий было больше, чем вредных. Не забывайте правильно питаться!

Напомним, что врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить состояние иммунитета и успокоил родителей, если ребенок болеет 6-12 раз в год на простудные заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с приходом зимы наш иммунитет начинает понемногу ослабляться. Это связано с недостатком необходимых витаминов в этот период. К тому же, когда температура воздуха начинает понижаться, вместе с этим замедляется и иммунная система. Это означает, что в это время организм особо восприимчив к вирусам.

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