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Хурма опасна для диабетиков

Хурма во многих отношениях полезна для здоровья, однако некоторым людям следует либо полностью воздержаться от ее употребления, либо значительно его ограничить

сегодня, 09:30
Автор:

Ольга Чародий

К такому выводу пришли ученые. Диабетикам нужно употреблять его очень осторожно, так как хурма достаточно сладкая. Рекомендуется употреблять не больше одного плода в сутки, поскольку в больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина в кровь.

Хурма опасна для диабетиков

Фото: mk.ru

Также категорически нельзя употреблять хурму тем, у кого есть камни в почках. Этот фрукт обладает мочегонным свойством. Отказаться от хурмы стоит и людям с нездоровой поджелудочной железой. При этом хурма содержит много витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет в сезон вирусных заболеваний.

Содержит комплекс витаминов А, С и В, богата йодом и железом, а это необходимый продукт для людей, страдающих анемией. Диетологи ценят хурму за низкое содержание кислот, — ее могут включать в свой рацион люди с язвенной болезнью и расстройствами ЖКТ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты заявили, что гвоздика — пряность, которую часто используют в кулинарии для придания блюду "жгучести" и своеобразного аромата, но также ее применяют в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Оказывается, что гвоздика обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает снизить уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови, предотвращая тем самым проблемы с сердцем, сосудами и почками. Результаты исследования, проведенное в 2006 году показали, что ежедневное употребление гвоздики (от 1 до 3 граммов) помогает людям, страдающим сахарным диабетом. Ее можно употреблять просто разжевывая, а также использовать целые или измельченные бутоны для приготовления блюд. 


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Источник: mk.ru
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