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Худший напиток для здоровья в жару: он "бьет" по сердцу и желудку

Почему летом не следует пить холодную или ледяную воду.

29 июня 2025, 15:25
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Автор:
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Slava Kot

В периоды аномальной жары правильная гидратация становится одним из ключевых факторов сохранения здоровья. Вода лучший источник жидкости для организма, но даже она может повредить, если употреблять ее неправильно. Самым плохим выбором в жаркую погоду может оказаться ледяная вода.

Худший напиток для здоровья в жару: он "бьет" по сердцу и желудку

Почему летом нельзя пить холодную воду. Фото из открытых источников

Когда температура на улице стремительно растет, многие инстинктивно тянутся к стакану воды с большим количеством льда. Однако несмотря на временное чувство облегчения, такая привычка может иметь неприятные последствия для здоровья.

Ледяная вода приводит к сужению кровеносных сосудов, что затрудняет кровообращение. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь дополнительная нагрузка на сердце в условиях жары может привести к ухудшению состояния.

Очень холодная вода замедляет процесс пищеварения. Она способна вызвать отверждение жиров в пище, что затрудняет их расщепление и может вызвать дискомфорт или даже спазмы желудка. Пищеварительная система просто не готова к резкому изменению температуры, поэтому это своеобразный "шок" для организма. Кроме того, регулярное употребление ледяной воды может вызвать боль в горле.

Также следует отметить, что температура напитка оказывает влияние на скорость усвоения жидкости. Организм тратит дополнительную энергию на подогрев ледяной воды до внутренней температуры, что замедляет гидратацию. В жару это может стать критическим фактором, ведь потеря жидкости происходит быстро и задержка в ее восстановлении вредит самочувствию.

Лучшим выбором в жаркие дни станет вода комнатной температуры или слегка охлажденная. Она лучше усваивается, не перегружает сердце и желудок, а также не вызывает стресса для слизистой ротовой полости и горла.

Следует пить воду регулярно, не дожидаясь ощущения сильной жажды. Особенно это касается людей, активно двигающихся или проводящих много времени на солнце. Также не забывайте о продуктах с высоким содержанием воды. Огурцы, арбузы, апельсины и другие фрукты и овощи помогают увлажнить организм, снабжая при этом витаминами и минералами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники фастфуда объяснили, почему никогда нельзя заказывать лед в кафе.

Также "Комментарии" писали о том, как спастись от жары ночью.



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