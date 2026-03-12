logo

Храп не так безопасен, как большинство считает

Какой храп указывает на обструктивное апноэ сна

Храп часто считают безвредным, однако оно может сигнализировать о серьезном заболевании.

Обструктивное апноэ сна (ОАС) – это состояние, при котором дыхательные пути неоднократно закрываются во время сна, нарушающего дыхание на короткие периоды, пишет издание Mirror.

Признаки опасного храпа:

Громкий, постоянное храп – является одним из самых надежных признаков синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

Звуки удушья, одышки или храпа – дыхательные пути полностью укупориваются, организм резко просыпается, чтобы восстановить дыхание, часто издавая звук удушья, одышки или храпа.

Утренняя головная боль, которая исчезает в течение часа-два, может быть признаком того, что уровень кислорода снизился в течение ночи. Когда дыхание неоднократно нарушается во время сна, углекислый газ может скапливаться в крови, что приводит к расширению кровеносных сосудов мозга. Сильное дневное истощение – синдром апноэ сна предотвращает переход организма в более глубокие, восстановительные фазы сна, а это значит, что пострадавшие могут просыпаться через восемь часов с ощущением, будто они почти не отдохнули.

Изменения настроения или повышенная раздражительность – люди с недиагностированным апноэ сна часто жалуются на повышенную раздражительность, подавленное настроение и воспалительный гнев, чем обычно.

Проблемы с концентрацией внимания — мозг консолидирует воспоминания и обрабатывает информацию во время гибернации – именно тех стадий, которые неоднократно прерывает апноэ сна.

Повышенное артериальное давление – всякий раз, когда дыхание останавливается во время сна, организм реагирует незначительным всплеском гормонов стресса, повышая артериальное давление. Это может привести к гипертонии.

Чем опасно апноэ сна

Исследователи связывают апноэ сна с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и проблем с обменом веществ.

"Нарушения дыхания и периодические снижения уровня кислорода в крови, характеризующие апноэ сна, создают постоянную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в течение длительного времени", — пишет издание.

Эксперты отмечают, что апноэ сна хорошо поддается лечению.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скрытом симптоме, указывающем на рак.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/im-expert-your-snoring-sounds-36845647
