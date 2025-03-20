Холодная погода оказывает неожиданное влияние на здоровье: сенсационное открытие ученых

Австралийские врачи рассказали о положительном влиянии холодной погоды на здоровье. К примеру, понижение температуры на улице может иметь благотворный эффект на работу головного органа центральной нервной системы.

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Специалисты отмечают, что холод способствует снижению активности, заставляя людей избегать прогулок, хотя это не совсем верно. Прогулки на свежем воздухе, даже в холодное время, имеют многочисленные преимущества для организма. В частности, исследования австралийских ученых показали, что снижение температуры повышает функционирование мозга, в то время как в жаркие дни его активность снижается. В ходе экспериментов после нахождения на холоде участники лучше запоминали информацию и демонстрировали лучшую концентрацию, что свидетельствует об улучшении интеллектуальных способностей.

Для тех, кто хочет сбросить вес, зимний период тоже может оказаться полезным. Когда тело подвергается холоду, мышцы начинают сокращаться, что стимулирует выработку гормона ирризина. Он сигнализирует жировым клеткам активизировать обмен веществ и выделять тепло, что способствует сжиганию калорий.

Холодная погода может улучшить внешний вид. Низкие температуры действуют как стрессовый фактор, что повышает тургор кожи, благодаря чему морщины разглаживаются, а шрамы и покраснения становятся менее заметными. Зимний период также замедляет воспалительные процессы в организме, облегчая симптомы разных заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что весна в Украине непредсказуема: теплые дни внезапно сменяются заморозками, что представляет угрозу для молодой рассады. Чтобы избежать потерь и сохранить растения здоровыми, нужно заранее позаботиться об их защите.