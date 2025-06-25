Горячая ванна или душ опаснее, чем все думают: что происходит с телом

Горячая ванна или душ помогает согреться и расслабиться, однако это может негативно повлиять на кожу и обострить многие болезни.

Ванная. Иллюстративное фото

На коже много здоровых организмов (Staphyloccocus epidermis). Эти организмы помогают повысить целостность слоев кожи, изменяя связи между клетками, и стимулируют выработку антимикробных белков, пишет издание Independent. Организмы живут в кислой среде, такой как нормальный pH кожи от 4 до 6. Если pH кожи повышается примерно до 7 (нейтральный), то организмы Staphyloccocus aureus (золотистый стафилококк) попытаются захватить кожу и вызвать инфекции. Горячая вода повышает pH кожи, поэтому угроза инфекций растет.

Погружение в очень горячую воду забирает много влаги из дермы и приводит к ее потере через пот. Это высушивает кожу и вынуждает почки выделять больше воды, образуя больше мочи.

Длительное пребывание в горячей ванне может снизить кровяное давление, но увеличить частоту сердечных сокращений. Людям с низким кровяным давлением или проблемами с сердцем советуют проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать продолжительный горячий душ или ванную.

Тепло от душа или ванны может активировать высвобождение: цитокинов (воспалительных молекул), гистаминов, участвующих в аллергических реакциях и увеличить количество сенсорных нервов. Все это может привести к зуду после очень горячего душа или ванны.

"Людям с чувствительной кожей или хроническими заболеваниями кожи, такими как крапивница, дерматит, экзема, розацеа, псориаз или акне, следует избегать очень горячего душа или ванн. Они высушивают кожу и делают этих людей более склонными к обострениям", — пишет издание.

Если после горячего душа или ванны возникает зуд, специалисты советуют принимать более прохладный, более короткий душ и избегать повторного использования губок, мочалок или полотенец. Они могут содержать бактерии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара.



