Гораздо опаснее COVID-19: что известно о новом вирусе Nipah и почему ВОЗ боится новой пандемии в мире

Новый опасный вирус Nipah, что берет свое начало в Индии, может стать настоящей угрозой для человечества. Ведь он быстро распространяется, может спровоцировать не только новую пандемию, но и высокую смертность от нее, пишет ТСН

Вирус Nipah очень опасен (фото из открытых источников)

Вирус обнаружили еще в 1999 году в Малайзии. Возбудитель опасной болезни могут носить плодоядные летучие лисицы из Австралии, Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбодже, Китая, Мадагаскара, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Таиланда и Восточного Тимора. Распространять болезнь могут большие летучие мыши. Ученые установили, что местные жители получили новый вирус от домашних животных, в частности, свиней, содержащихся дома. Также возбудитель новой болезни может быть в плодах, загрязненных выделениями крыланов, которые население потребляет.

Симптомы нового заболевания очень похожи на другие вирусы. Болезнь может не проявлять себя, и может привести к смертельному энцефалиту. Ученые утверждают, что больной, инфицирован вирусом Nipah, за двое суток может впасть в кому.

Инкубационный период длится от 4 до 45 дней. Симптомы смертоносного заболевания следующие: головная боль, жар, сонливость, затрудненное дыхание, дезориентация.

Чрезвычайно высокая смертность отличает это инфекционное заболевание. Она может составлять 40-75%. Болезнь молниеносно распространяется, потому что передается от животных к местным жителям. Предупредить вспышку пандемии человечеству будет непросто, потому что пока еще от этой напасти нет ни вакцин, ни других медицинских средств. Об этом уже говорят специалисты Всемирной организации здравоохранения.

По словам исполнительного директора "Acess to Medicine Foundation" Джаясри Айера, новая инфекционная болезнь, которая стремительно растет, побуждает медиков и ученых к большой тревоге.

"Nipah может вспыхнуть в любой момент. Следующая пандемия может быть устойчивой к лекарствам ", — отметил господин Айера.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что опасный вирус Nipah вновь активизировался в Индии.

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