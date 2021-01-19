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Гнезда ласточек обладают омолаживающим эффектом

Гнезда ласточек с древних времен ценятся не только в косметологии, но и в медицине и кулинарии

сегодня, 20:55
Автор:

Ольга Чародий

 Экстракт ласточкиного гнезда — ценный компонент, который часто встречается в косметологии, тем не менее остается экзотикой в Украине.  А зря, ведь гнезда ласточек с древних времен ценятся красавицами из Азии, которые славятся умением долгие годы сохранять молодость.

Гнезда ласточек обладают омолаживающим эффектом

Ласточкино гнездо (фото из открытых источников)

 Все дело в том, что для строительства своих гнезд ласточки используют собственную слюну, обладающую  ценным химическим составом. Особую пользу слюна ласточек несет для увядающей кожи и кожи с первыми признаками старения  благодаря  белку EGF,   который отвечает за образование и размножение новых клеток,  восстанавливает клетки кожи, улучшает циркуляцию крови, активизирует естественную выработку эластина и коллагена, а также восстанавливает водно-жировой баланс кожи.

Напомним, Компьютерная модель показала: по мере старения организм теряет способность активировать эти клетки и регенерировать поврежденную кожу. Об этом пишет Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Итак, "спящие клетки" располагаются в самом глубоком слое кожи. Они не делятся постоянно, образуя новые клетки.

Но в случае травмы, клетки "включаются". То же происходит, когда количество других типов взрослых клеток кожи уменьшается. Это позволяет коже постоянно обновляться в любых условиях. Правда, по мере старения залечивать травмы все сложнее. Это показала виртуальная модель старения кожи, созданная Университетом Шеффилда (процесс демонстрируется по годам и по десятилетиям). Она же помогла протестировать выдвинутую теорию.УФ-облучение или хронические повреждения могут привести к накоплению мутаций в "спящих клетках". Итог – рак кожи вроде базально-клеточной карциномы.




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Источник: https://www.picuki.com/
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