Гнезда ласточек обладают омолаживающим эффектом

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36594.28
ETH/USD
1371.07
LTC/USD
156.46
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Экстракт ласточкиного
гнезда — ценный компонент, который часто встречается в косметологии, тем не
менее остается экзотикой в Украине. А
зря, ведь гнезда ласточек с древних времен ценятся красавицами из Азии, которые
славятся умением долгие годы сохранять молодость.
Ласточкино гнездо (фото из открытых источников)
Все дело в том, что для строительства своих гнезд ласточки используют собственную слюну, обладающую ценным химическим составом. Особую пользу слюна ласточек несет для увядающей кожи и кожи с первыми признаками старения благодаря белку EGF, который отвечает за образование и размножение новых клеток, восстанавливает клетки кожи, улучшает циркуляцию крови, активизирует естественную выработку эластина и коллагена, а также восстанавливает водно-жировой баланс кожи.
Напомним, Компьютерная модель показала: по мере старения организм теряет способность активировать эти клетки и регенерировать поврежденную кожу. Об этом пишет Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Итак, "спящие клетки" располагаются в самом глубоком слое кожи. Они не делятся постоянно, образуя новые клетки.
Но в случае травмы, клетки "включаются". То же происходит, когда количество других типов взрослых клеток кожи уменьшается. Это позволяет коже постоянно обновляться в любых условиях. Правда, по мере старения залечивать травмы все сложнее. Это показала виртуальная модель старения кожи, созданная Университетом Шеффилда (процесс демонстрируется по годам и по десятилетиям). Она же помогла протестировать выдвинутую теорию.УФ-облучение или хронические повреждения могут привести к накоплению мутаций в "спящих клетках". Итог – рак кожи вроде базально-клеточной карциномы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости