Главные причины появления перхоти зимой

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Кириєнко Анна
Перхоть — неприятное явление, с которым сталкивался почти каждый человек. Появление перхоти всегда происходит невовремя и приводит к массе неудобств. Чаще всего на проблему жалуются зимой.
Почему зимой появляется перхоть. Фото: top-barbershop.com
Белые чешуйки на голове являются следствием появления грибка и благоприятных комфортных условий для его размножения. При этом все старые омертвевшие чешуйки кожи отшелушиваются и отпадают.
Так что провоцирует появление грибка и перхоти, давайте разберемся.
1. Недостаток солнечного света
Зимой мы не получаем достаточное количество солнечных лучей, ультрафиолета, поэтому при его недостатке грибок, вызывающий появление перхоти, легко активизируется.
2. Дефицит витаминов и микроэлементов
Внешность — отражение внутреннего состояния организма. Поэтому, если у вас появилась перхоть, пересмотрите свой рацион и введите туда продукты с содержанием основных витаминов и микроэлементов, которые поддерживают иммунитет.
3. Тяжелые нарушения работы иммунитета
Зимой иммунитет наиболее уязвим, мы чаще болеем. Поэтому перхоть может свидетельствовать и о расстройствах в работе иммунной системы и серьезные заболевания.
4. Длительное пребывание на холоде
Если вы простыли, ваш организм сразу реагирует и сообщает об этом. Поэтому как только температура опустится до нуля, надевайте шапку и избегайте холодных сквозняков.
5. Климатические изменения
Изменения в климате также могут провоцировать отшелушивание кожи головы. Поэтому одевайтесь соответственно сезону и приобретите аптекарские средства, которые помогут устранить перхоть.
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