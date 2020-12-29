Главные причины появления перхоти зимой

Перхоть — неприятное явление, с которым сталкивался почти каждый человек. Появление перхоти всегда происходит невовремя и приводит к массе неудобств. Чаще всего на проблему жалуются зимой.



Почему зимой появляется перхоть. Фото: top-barbershop.com

Белые чешуйки на голове являются следствием появления грибка и благоприятных комфортных условий для его размножения. При этом все старые омертвевшие чешуйки кожи отшелушиваются и отпадают.

Так что провоцирует появление грибка и перхоти, давайте разберемся.

1. Недостаток солнечного света

Зимой мы не получаем достаточное количество солнечных лучей, ультрафиолета, поэтому при его недостатке грибок, вызывающий появление перхоти, легко активизируется.

2. Дефицит витаминов и микроэлементов

Внешность — отражение внутреннего состояния организма. Поэтому, если у вас появилась перхоть, пересмотрите свой рацион и введите туда продукты с содержанием основных витаминов и микроэлементов, которые поддерживают иммунитет.

3. Тяжелые нарушения работы иммунитета

Зимой иммунитет наиболее уязвим, мы чаще болеем. Поэтому перхоть может свидетельствовать и о расстройствах в работе иммунной системы и серьезные заболевания.

4. Длительное пребывание на холоде

Если вы простыли, ваш организм сразу реагирует и сообщает об этом. Поэтому как только температура опустится до нуля, надевайте шапку и избегайте холодных сквозняков.

5. Климатические изменения

Изменения в климате также могут провоцировать отшелушивание кожи головы. Поэтому одевайтесь соответственно сезону и приобретите аптекарские средства, которые помогут устранить перхоть.

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