Гарвардский врач рассказала, как похудеть: пять действительно работающих советов

Похудеть мечтают многие, но не все знают, как добиться стойких результатов. Гарвардский врач, доктор Джоэнн Э. Мэнсон предлагает научно обоснованные советы, которые помогут вам похудеть и сохранить здоровье.

Как похудеть по советам гарвардского врача Фото из открытых источников

Профессор медицины Гарвардской медицинской школы Джоэнн Мэнсон в интервью Today поделилась научно доказанными способами эффективного похудения.

Почему диеты часто не работают

Ориентация на ограничительные диеты, значительно снижающие потребление калорий, является одной из основных ошибок людей, которые хотят похудеть. Однако такой подход часто приводит к обратному эффекту. Организм испытывает дефицит калорий и переходит в режим энергосбережения, замедляя метаболизм. В результате даже небольшое количество съеденной пищи откладывается в виде жира.

Вредная еда настоящий враг стройности

Переработанные продукты, богатые сахаром и насыщенными жирами, негативно влияют на наше здоровье и способствуют набору веса. Такая пища часто лишена клетчатки и питательных веществ. Она способствует высвобождению инсулина и быстрому возвращению голода. В результате мы едим больше, чем нам нужно, и набираем вес. Нездоровая пища также оказывает влияние на наш микробиом. По словам Джоэнн Мэнсон, гораздо лучше заменить жареные блюда, красное мясо и продукты переработки растительными продуктами, богатыми клетчаткой, например, бобовыми.

5 продуктов для эффективного похудения

Вместо вредной пищи профессор рекомендует включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, белок и здоровые жиры. Это поможет дольше ощущать сытость и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

- овощи с низким содержанием крахмала: брокколи, цветная капуста, огурцы.

- фрукты с низким содержанием фруктозы, особенно ягоды;

- продукты, содержащие много клетчатки, например чечевица, фасоль, горох.

- ненасыщенные жиры, мы можем найти их, в рыбе и оливковом масле;

- зерновые продукты, в том числе гречка, коричневый рис, киноа.

Здоровое питание не должно делать из нас жертв

Диета, которая способствует похудению или поддерживает здоровый вес, не должна вызывать у нас ощущение, что мы худеем, поскольку становится невозможно ее соблюдать. Такой фактор заставит нас чувствовать себя несчастными, и рано или поздно мы начнем нарушать правила здорового питания или, в конце концов, откажемся от него. Мэнсон говорит, что эффективная диета должна не только привести к потере веса, но и навсегда изменить наши привычки, чтобы поддерживать желаемый вес. Это не значит, что мы должны навсегда отказаться от пиццы, картофеля фри или мороженого. Главное в здоровом питании ограничить частоту использования этих продуктов. Гораздо проще изменить привычку есть эти продукты каждый день на один-два раза в неделю, чем полностью исключить их из меню.

Важность физической активности для похудения

Хотя диета очень важна в процессе похудения, нужно помнить и о физической активности. Физические упражнения не только помогают поддерживать здоровый вес, но также важный фактор для поддержания оптимального здоровья. Упражнения на выносливость – это способ избежать потери мышечной массы, приходящей с возрастом. Кроме того, физическая активность способствует наращиванию мышц и стимулирует обмен веществ.

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