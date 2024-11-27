Гарвардский врач рассказала, как похудеть: пять действительно работающих советов

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Похудеть мечтают многие, но не все знают, как добиться стойких результатов. Гарвардский врач, доктор Джоэнн Э. Мэнсон предлагает научно обоснованные советы, которые помогут вам похудеть и сохранить здоровье.
Как похудеть по советам гарвардского врача Фото из открытых источников
Профессор медицины Гарвардской медицинской школы Джоэнн Мэнсон в интервью Today поделилась научно доказанными способами эффективного похудения.
Ориентация на ограничительные диеты, значительно снижающие потребление калорий, является одной из основных ошибок людей, которые хотят похудеть. Однако такой подход часто приводит к обратному эффекту. Организм испытывает дефицит калорий и переходит в режим энергосбережения, замедляя метаболизм. В результате даже небольшое количество съеденной пищи откладывается в виде жира.
Переработанные продукты, богатые сахаром и насыщенными жирами, негативно влияют на наше здоровье и способствуют набору веса. Такая пища часто лишена клетчатки и питательных веществ. Она способствует высвобождению инсулина и быстрому возвращению голода. В результате мы едим больше, чем нам нужно, и набираем вес. Нездоровая пища также оказывает влияние на наш микробиом. По словам Джоэнн Мэнсон, гораздо лучше заменить жареные блюда, красное мясо и продукты переработки растительными продуктами, богатыми клетчаткой, например, бобовыми.
Вместо вредной пищи профессор рекомендует включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, белок и здоровые жиры. Это поможет дольше ощущать сытость и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Диета, которая способствует похудению или поддерживает здоровый вес, не должна вызывать у нас ощущение, что мы худеем, поскольку становится невозможно ее соблюдать. Такой фактор заставит нас чувствовать себя несчастными, и рано или поздно мы начнем нарушать правила здорового питания или, в конце концов, откажемся от него. Мэнсон говорит, что эффективная диета должна не только привести к потере веса, но и навсегда изменить наши привычки, чтобы поддерживать желаемый вес. Это не значит, что мы должны навсегда отказаться от пиццы, картофеля фри или мороженого. Главное в здоровом питании ограничить частоту использования этих продуктов. Гораздо проще изменить привычку есть эти продукты каждый день на один-два раза в неделю, чем полностью исключить их из меню.
Хотя диета очень важна в процессе похудения, нужно помнить и о физической активности. Физические упражнения не только помогают поддерживать здоровый вес, но также важный фактор для поддержания оптимального здоровья. Упражнения на выносливость – это способ избежать потери мышечной массы, приходящей с возрастом. Кроме того, физическая активность способствует наращиванию мышц и стимулирует обмен веществ.
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