Эту ошибку после пробуждения совершают почти все: медики срочно заговорили о последствиях

Внезапный подъем с постели сразу после пробуждения, особенно в холодное время года, может оказать серьезное влияние на организм. Когда человек мгновенно становится вертикально, сердечно-сосудистая система не успевает адаптироваться к резкому изменению положения тела. Вследствие этого кровь поступает в мозг медленнее, что может вызвать резкие колебания АД и повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инсульта.

Фото: из открытых источников

Особенно опасным столь резкий подъем становится зимой. Низкие температуры приводят к сужению сосудов, и сердце испытывает значительно большую нагрузку. В зоне повышенного риска находятся пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, сосудов или почек. Для них утренняя поспешность может иметь серьезные последствия.

Медики советуют начинать день без спешки. После пробуждения полезно несколько секунд полежать, потянуться, аккуратно пошевелить руками и ногами, чтобы тело плавно адаптировалось к вертикальному положению. Только после этого следует медленно сесть на кровать и оставаться в таком положении одну-две минуты. Такая простая привычка помогает избежать резких скачков давления и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Не менее важно создание комфорта и тепла в холодный сезон. Теплый халат, носки, тапочки или даже легкий головной убор защищают от охлаждения уязвимые участки тела – голову, шею, плечи и ноги. Благодаря этому снижается риск переохлаждения и облегчается работа сердца в первые минуты после пробуждения.

Следование этим простым правилам помогает начать день без опасных нагрузок для организма. Маленькие, на первый взгляд, привычки с утра способны оказывать существенное влияние на здоровье и самочувствие в течение всего дня. Заботиться о своем сердце и сосудах лучше с первых секунд нового дня.

Как уже писали "Комментарии", многие украинцы интересуются, какая зубная паста действительно полезна, а какие средства могут повредить здоровью полости рта. Киевский стоматолог Иван Кравцов в своем TikTok-аккаунте опубликовал видео, где рассказал о пастах, которые он лично никогда бы не использовал.