Эту инфекцию можно подхватить от тренажеров в спортзале: предостережение врача

Доктор Джо Уиттингтон высказался относительно странных утверждений о том, что инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может распространяться через оборудование в тренажерном зале. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт The Morror

Тренажорный зал. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что беспокойство впервые распространилось в сети после того, как один пользователь заявил, что он заразился после того, как вытер глаза полотенцем, которое положил на сиденье тренажера. Тогда он обратился к врачу с жалобами на "розовые глаза", которая свидетельствует о конъюнктивите — инфекции век. Однако, причиной может быть хламидиоз.

"Скорее всего, кто-то вспотел на сиденье тренажера, на которое вы положили свое полотенце и вытерли ваше лицо, что спровоцировало покраснение глаз", — утверждает он.

У большинства людей, имеющих хламидиоз, нет никаких симптомов и они могут проявляться по-разному у мужчин и женщин. Они также могут проявиться через неделю или через несколько месяцев после заражения.

Если же говорить о симптомах хламидиоза у женщин, то они следующие: выделения из влагалища, которые не являются нормальными, кровотечения после секса или между менструациями, ощущение жжения во время мочеиспускания, боль в нижней части живота.

Симптомы хламидиоза у мужчин такие: белые, мутные или водянистые выделения, жжение и зуд вокруг полового органа, ощущение жжения во время мочеиспускания.

Другие симптомы у мужчин и женщин: боль в горле, покраснение глаз, боль и выделения.

Но кроме этих классических признаков, на которые не всегда обращают внимание, стоит выделить еще один: инфекцию глаз.

Хламидийный конъюнктивит поражает один глаз, хотя может охватывать и оба. Среди основных симптомов: отек века, красные/розовые глаза, образование корочки на ресницах, ухудшение зрения и слипание век.

Такая инфекция имеет свой инкубационный период: 1-2 недели. Сама болезнь, если ее не лечить, может длиться до 18 месяцев. Для устранения инфекции предлагается антибиотикотерапия.

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