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Этот всем известный чай нужно пить ежедневно, чтобы жить дольше

Люди, которые пьют черный чай, имеют меньше шансов умереть от инфаркта или инсульта

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Питье черного чая может быть приятным и легким способом достичь долголетие и улучшить общее здоровье. В напитке содержится много полезных веществ, которые помогут избежать болезни сердца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Eating well.

Этот всем известный чай нужно пить ежедневно, чтобы жить дольше

Черный чай. Фото из открытых источников

Польза черного чая доказана. Уменьшает риск преждевременной смерти. Исследование 2022 года с участием почти полмиллиона человек показало, что те, кто регулярно употребляет по крайней мере 2 чашки черного чая в день, имели на 9-13% меньший риск преждевременной смерти. Люди, которые пили чай, также имели меньше шансов умереть от инфаркта или инсульта.

Черный чай богат антиоксидантами — растительными соединениями, которые помогают защитить от хронических заболеваний и поддерживают здоровое старение.

В отличие от других видов чая, листья черного чая полностью окисляются, что приводит к образованию антиоксидантов.

В частности, черный чай богат группами флавоноидов, называемых теафлавинами и теарубигинами, которые связаны с преимуществами для хронического воспаления и профилактики заболеваний.

Болезни сердца являются частой причиной смерти. Благодаря содержанию антиоксидантов, употребление черного чая может снизить риск проблем с сердцем.

Исследования также обнаружили, что черный чай полезен для повышения уровня артериального давления. Гипертония является основным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, поэтому здоровое артериальное давление является ключевым фактором долголетия.

Добавление черного чая в ваш утренний распорядок — простой способ поддержать долголетие. Чтобы получить максимальную пользу от утреннего напитка, необходимо: использовать листовой чай. Чай из рассыпных листьев может быть эффективнее, чем чай в пакетиках

Настаивать не менее 3 минут. Диетологи рекомендуют замачивать черный чай в течение 3-5 минут, чтобы получить больше антиоксидантов из листьев. Только имейте в виду, что вкус чая будет сильнее и более горьким

Избегайте сахара. Сахар может свести на нет некоторые преимущества черного чая для здоровья, например, его способность предотвращать инсульт. Если вам не нравится вкус простого черного чая, то можно покупать сорта, ароматизированные сухими цветами или травами

Добавьте лимонный сок. Черный чай содержит дубильные вещества, которые могут блокировать усвоение железа. Если вы пьете черный чай во время еды, то стоит добавить в него выжатый сок лимона

Пейте по крайней мере 2 чашки в день. Употребление по крайней мере 2 чашек черного чая ежедневно может принести наибольшую пользу

Не пейте черный чай перед сном. Напиток содержит кофеин, поэтому лучше всего его пить его утром или рано вечером, чтобы он не мешал сну.

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Источник: https://www.eatingwell.com/best-tea-to-drink-to-live-longer-8787658
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