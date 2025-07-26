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Этот старый бабушкин метод поможет поднять уровень железа в крови

Уровень железа в крови можно поднять, если в блюдо добавить что-нибудь железное

26 июля 2025, 00:17
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Недилько Ксения

Еще наши бабушки знали простой, но действенный способ поднять уровень железа в крови, когда аптечных препаратов было мало, а проблема анемии оставалась актуальной. И хотя звучит этот метод старомодно, до сих пор его рекомендуют некоторые народные целители как вспомогательное средство.

Этот старый бабушкин метод поможет поднять уровень железа в крови

Этот старый бабушкин метод поможет поднять уровень железа в крови

В чем суть?

Этот метод очень прост: в банку или кувшин с водой кладут хорошо вымытый, чистый кусок железа – обычно это был старый гвоздь или небольшой металлический предмет из черного железа без краски или ржавчины. Воду настаивали в течение ночи, а утром пили небольшими глотками натощак. Считалось, что таким образом в воду попадает небольшое количество ионов железа, которые помогают организму.

Еще один вариант – варить яблоки с вбитыми в них гвоздями. Гвозди протыкали яблоко насквозь и оставляли на несколько часов, а затем яблоко съедали вместе с железом, что успело выделиться в мякоть.

Почему это работает?

Железо действительно может частично переходить в воду или мякоть яблока посредством солей, которые усваиваются организмом. В прошлом, когда питание было бедным, это давало хоть небольшой, но результат.

Важно помнить:

Этот способ можно рассматривать только как дополнительный, а не основной метод лечения анемии.

Никогда не используйте ржавые, окрашенные или грязные гвозди – это может быть опасно.

Повышать уровень железа в крови лучше всего под контролем врача, включив в рацион печень, красное мясо, бобовые, гречиху, шпинат и другие продукты с высоким содержанием железа.

Старые методы сохраняют часть мудрости поколений, но современная медицина напоминает: главное – безопасность и разумный подход. А проверить уровень железа следует простым анализом крови, чтобы знать, действительно ли организму нужна помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему железо может не усваиваться организмом.



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