Этот напиток поможет быстро "включить мозг" утром: рекомендующие медики

Кофе и чай – это два наиболее популярных напитка для утра, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства.

Кофе помогает быстро проснуться утром. Фото: Getty Images

Ваш выбор зависит от того, что вы хотите получить, ведь оба напитка имеют как преимущества, так и недостатки для организма. Gazeta.ua рассказывает, какой напиток лучше подойдет вам для старта дня.

Решение между кофе и чаем с утра определяется вашими целями.

Кофе – это отличный вариант для тех, кто нуждается в быстром энергетическом заряде. Кофеин стимулирует мозговую деятельность, помогает сосредоточиться и повышает настроение. Она станет отличным стартом для активного дня.

Чай, в отличие от кофе, имеет более мягкий эффект и постепенно действует. Если вам необходима легкая стимуляция без резких повышений энергии, зеленый чай будет отличным выбором. Кроме того, он богат антиоксидантами, поддерживающими общее здоровье.

Если вашей целью является быстрое пробуждение разума, выбирайте кофе. Если вы хотите начать день плавно, с пользой для здоровья, лучше выпить чай. Для расслабления подойдут травяные чаи или простая вода.

Выпивать воду после кофе – это полезная привычка, которая положительно влияет на организм.

Кофеин обладает мочегонными свойствами, поэтому после чашечки кофе организм может потерять больше жидкости. Хотя исследования показывают, что кофеин не всегда приводит к серьезной дегидратации, после его потребления уровень воды в организме может снижаться. Поэтому важно восполнять потери жидкости, употребляя воду.



Портал "Комментарии" уже писал, что в 2024 году средняя стоимость чашки кофе в Украине составляла 31 гривну, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые дорогие чашки кофе продаются в Одесской области, тогда как самые дешевые – в Хмельницкой и Сумской областях.