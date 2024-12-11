Этот фактор ускоряет старение на молекулярном уровне: от него не застрахован никто

Сильная жара не только создает нагрузку на сердце и почки, замедляет умственную деятельность, но и может иметь незаметные последствия на клеточном и молекулярном уровнях, ускоряя старение организма. К такому выводу пришли американские ученые, которые представили свои исследования на встрече Геронтологического общества Америки в Сиэтле, сообщает издание Nature.

Старение

В рамках исследования ученые анализировали ДНК-маркеры более 3000 человек, оценивая влияние высоких температур на здоровье.По их словам, вредные последствия жары не всегда проявляются сразу, а накапливаются на молекулярном уровне, что может привести даже к инвалидности.

Исследование охватило период 2016-2017 годов и базировалось на анализе молекулярных маркеров 3800 человек в возрасте от 56 лет. Полученные данные сопоставлялись с температурными картами США.Особое внимание уделялось влиянию теплового индекса — показателю, учитывающему температуру и влажность, превышая 26,7°C или 32,2°C в районах проживания участников.

Исследователи также учитывали ряд факторов, таких как раса, этническая принадлежность, доход, место жительства и привычки, например, курение. Результаты показали, что жители регионов с большим количеством жарких дней за один или шесть лет выглядели на молекулярном уровне старше тех, кто жил в более холодных условиях.

Анализ маркеров свидетельствует: каждое увеличение количества жарких дней на 10% прибавляло 0,12 года к молекулярному возрасту участников. Другая группа маркеров показала, что длительное проживание в условиях жары ускоряет старение на 0,6%.

Впрочем, исследование не учитывало таких факторов, как наличие кондиционера или время, проведенное на открытом воздухе. Ученые планируют учесть эти аспекты в дальнейших исследованиях, используя данные анализа крови за 2022 год.

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