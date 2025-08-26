Этот ежедневный перекус может продлить молодость: открытие ученых

Теломеры — это защитные колпачки на концах наших хромосом, которые с возрастом становятся короче. Это сокращение может приводить к таким возрастным заболеваниям, как рак, диабет 2 типа и проблемы с сердцем. Однако на длину теломер может влиять наш рацион. Новое исследование определило один конкретный продукт, который способен замедлить процесс старения организма.

Орехи. Фото: из открытых источников

Удивительно, но другой популярный перекус, изготовленный из этого же продукта, не имел такого положительного влияния. Команда испанских исследователей изучила, как ежедневное потребление арахиса и арахисового масла влияет на теломеры.

Как говорится в предыдущем исследовании, опубликованном в Antioxidants в 2023 году, антиоксиданты помогают бороться с сокращением теломеров, поэтому вполне логично, что арахис – богатый источник антиоксидантов, таких как витамин Е, ниацин и полифенолы (например, ресвератрол) — может быть полезным.

Ученые придерживаются мнения, что арахис обладает способностью нейтрализовать активные формы кислорода и уменьшать воспаление, что может значительно способствовать сохранению длины теломер. Также можно было бы предположить, что арахисовое масло, которое в основном состоит из измельченного арахиса, будет иметь такой же эффект. Но это оказалось не так.

В исследовании 58 участников были поделены на три группы: первая ежедневно получала 25 граммов арахиса в кожуре, вторая — 32 грамма арахисового масла, а третья — 32 грамма контрольного масла, изготовленного из арахисового масла.

В течение эксперимента участникам было запрещено есть другие орехи, виноград, темный шоколад и пить вино. У тех, кто употреблял арахис, через три месяца наблюдалось значительное увеличение длины теломер. Ускоренного сокращения теломер не было зафиксировано ни у одного из них.

Но у группы, которая ела арахисовое масло, результаты были другими. Увеличения длины теломер не было, а у 22% участников наблюдалось ускоренное сокращение.

Эти результаты свидетельствуют о том, что ежедневное употребление жареного арахиса в кожуре может замедлять сокращение теломер у молодых, здоровых взрослых людей.

