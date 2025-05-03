Этот чай приобретает невиданную популярность в мире: о его ингредиенте забыли все

Евангелин Мандиорис, руководитель отдела питания и продовольственных наук в Университете Южной Австралии, рассказала изданию Express, что оливковые листья богаты антиоксидантом, известным как олеуропеин. Хотя оливки и оливковое масло также содержат этот компонент, их концентрация значительно меньше.

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Она добавила, что оливковые листья также содержат другие полезные антиоксиданты, такие как гидрокситетрозол, лутеолин, апигенин и вербаскозид. В интервью The Conversation Евангелин подчеркнула: "Антиоксиданты уменьшают окислительный стресс в нашем организме, который может повреждать ДНК, клеточные мембраны и ткани, что повышает риск развития хронических болезней, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания".

"Исследование, объединившее данные из 12 клинических испытаний, где участвовало 819 человек, показало, что экстракт оливковых листьев оказывает положительное влияние на факторы риска сердечных болезней. В частности, были выявлены улучшения в уровнях липидов и снижение артериального давления. Эти эффекты были особенно заметны у людей с повышенным.

По результатам большинства исследований, участникам давали экстракт оливковых листьев в виде капсул с дозами от 500 мг до 5 г/сут, что длилось от шести до 48 недель. Другие эксперименты использовали дозы от 250 до 1000 мг в день в форме таблеток или добавляли в хлебобулочные изделия.

Евангелин отметила, что отдельные исследования выявили значительные улучшения в контроле уровня глюкозы, уровней липидов в крови и снижении АД. Дополнительное исследование, изучавшее влияние олеуропеина и гидрокситетрозола, показало существенные улучшения в массе тела, липидном профиле, метаболизме глюкозы, а также в состоянии костей, суставов и когнитивных функций.

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