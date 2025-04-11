Это самая плохая привычка для печени: ученые сделали предупреждение

Новые исследования доказывают, что чрезмерное сиденье может стать главной причиной тяжелых заболеваний печени у молодых людей. Ученые из Университета Восточной Финляндии провели масштабное исследование и выяснили, что дети, которые более 6 часов в день сидят, имеют значительно более высокий риск развития метаболической жировой болезни печени.

Сидячий образ жизни – это самая плохая привычка для печени

В исследовании финских ученых приняли участие 2684 ребенка, за которыми наблюдали несколько лет. Ученые анализировали уровень физической активности, оценивали состояние печени с помощью ультразвукового сканирования и анализа крови.

В 17 и 24 года участники эксперимента прошли тесты на состояние здоровья печени, где оказалось, что риск метаболической жировой болезни печени резко возрос у тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Согласно анализу, каждые полчаса сиденья более 6 часов в день повышают риск жировой болезни печени на 15%. К 25 годам у половины участников с ожирением печени развились тяжелые формы заболевания.

Как объясняет главный автор исследования профессор Эндрю Агбае, во взрослом возрасте это может привести к циррозу и даже раку печени.

"Дети, участвовавшие в нашем исследовании, проводили в среднем 6 часов в день сидя, а к 24 годам этот показатель увеличился до 9 часов", — отметил ученый.

По его словам, это свидетельствует о том, что малоподвижный образ жизни может быть отнесен к одному из главных факторов риска развития серьезных проблем с печенью у молодежи.

Однако несмотря на угрожающие данные, исследователи также обнаружили, что физическая активность может полностью нивелировать этот риск. Ежедневные три часа легкой активности, к которым можно отнести ходьбу или игры на улице, уменьшают риск заболевания на 33%.

"Самым эффективным способом от разрушительных последствий малоподвижного образа жизни в детстве для здоровья является недооцененное спонтанное движение продолжительностью 3-4 часа в день", — говорит Агбае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о распространенных продуктах, которые спасут печень.

Также "Комментарии" писали о раке печени и симптомах, указывающих на смертельную болезнь.