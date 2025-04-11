Это самая плохая привычка для печени: ученые сделали предупреждение

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Slava Kot
Новые исследования доказывают, что чрезмерное сиденье может стать главной причиной тяжелых заболеваний печени у молодых людей. Ученые из Университета Восточной Финляндии провели масштабное исследование и выяснили, что дети, которые более 6 часов в день сидят, имеют значительно более высокий риск развития метаболической жировой болезни печени.
Сидячий образ жизни – это самая плохая привычка для печени
В исследовании финских ученых приняли участие 2684 ребенка, за которыми наблюдали несколько лет. Ученые анализировали уровень физической активности, оценивали состояние печени с помощью ультразвукового сканирования и анализа крови.
В 17 и 24 года участники эксперимента прошли тесты на состояние здоровья печени, где оказалось, что риск метаболической жировой болезни печени резко возрос у тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Согласно анализу, каждые полчаса сиденья более 6 часов в день повышают риск жировой болезни печени на 15%. К 25 годам у половины участников с ожирением печени развились тяжелые формы заболевания.
Как объясняет главный автор исследования профессор Эндрю Агбае, во взрослом возрасте это может привести к циррозу и даже раку печени.
По его словам, это свидетельствует о том, что малоподвижный образ жизни может быть отнесен к одному из главных факторов риска развития серьезных проблем с печенью у молодежи.
Однако несмотря на угрожающие данные, исследователи также обнаружили, что физическая активность может полностью нивелировать этот риск. Ежедневные три часа легкой активности, к которым можно отнести ходьбу или игры на улице, уменьшают риск заболевания на 33%.
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