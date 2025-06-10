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Это поможет улучшить внешность эффективнее и дешевле, чем ботокс

Продлить молодость и стать более привлекательными можно без ботокса: назван неожиданный метод

сегодня, 12:20
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Кречмаровская Наталия

Исследователи годами ищут эффективные способы, как продлить молодость, устранить морщины и улучшить внешность. Применяют разные методики, в том числе и ботокс. Однако ответ может быть неожиданно более дешевым и результативным.

Это поможет улучшить внешность эффективнее и дешевле, чем ботокс

Инъекция красоты. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили, что существует гораздо более дешевый вариант, если целью является более привлекательный вид — просто улыбка, пишет издание Independent. Отмечается, что инъекционные методы лечения, такие как дермальные филеры и ботокс, повысили восприятие привлекательности участников исследования по семибалльной шкале – на 0,07 балла. При этом простая улыбка, а не сиденье с пустым выражением лица, улучшила восприятие привлекательности примерно на 0,4 балла из семи. Это в шесть раз больше, чем эффект ботокса, пишет издание. А макияж обеспечил еще большее повышение привлекательности примерно на 0,6 пункта.

Исследования о влиянии ботокса на восприятие человека провели в Нидерландах. В исследовании приняли участие 114 человек, которые прошли процедуру ботокса и дермальных филеров. Определяли восприятие по разным критериям 300 судей. Исследование показало:

  • ботокс улучшил восприятие молодости людей на 0,13 пункта,

  • желание кратковременного романа с людьми с ботоксом повысилось на 0,09 пункта,

  • Ботокс показал повышение платонической симпатии на 0,09 пункта.

"Но когда говорилось о том, насколько желанными воспринимались люди как потенциальные долгосрочные партнеры, статистически значимого улучшения не наблюдалось", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты замедляют старение мужчин.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/study-botox-perceived-attractiveness-b2764316.html
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