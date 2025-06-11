Это невозможно контролировать: почему во время сна внезапно останавливается дыхание

Человек дышит постоянно – этот процесс происходит автоматически. Однако во время сна может возникать временная остановка дыхания. О причинах и угрозах такого состояния читайте дальше.

Сон. Иллюстративное фото

Причины внезапной остановки дыхания

Внезапная остановка дыхания сигнализирует о наличии проблем. Также это может быть симптомом серьезных заболеваний. Среди главных причин такого состояния специалисты выделяют следующие:

Обструктивное апноэ сна. Дыхательные пути временно блокируются, что приводит к прерывистому дыханию. Чаще это состояние возникает из-за расслабления мышц горла, перекрывающего поток воздуха. Обструктивное апноэ сна характеризуется также громким храпом, периодическими паузами в дыхании и дневной сонливостью.

Центральное апноэ сна – состояние, когда мозг не посылает правильные сигналы к дыхательным мышцам. Вызвать такое состояние могут неврологические нарушения или прием определенных медикаментов. При центральном апноэ сна люди могут испытывать нехватку воздуха и из-за этого просыпаться.

Проблемы с сердцем. Временная остановка дыхания во время сна может сигнализировать о развитии сердечной недостаточности. Отмечается, что при заболевании сердце не может эффективно перекачивать кровь, что влияет на уровень кислорода в организме.

Повлиять на дыхание могут и психологические факторы – панические атаки или сильный стресс. При этом может возникать учащенное сердцебиение и страх.

Что делать, если во время сна останавливается дыхание

Врачи советуют в первую очередь оценить состояние организма и отказаться от вредных привычек. Да, спровоцировать апноэ может ожирение. Снижение веса может значительно улучшить качество дыхания во время сна. Алкоголь и табак могут способствовать расслаблению мышц горла, что увеличивает риск апноэ. Чтобы улучшить состояние дыхательных путей, следует отказаться от этих веществ.

Также специалисты советуют спать на боку – это может помочь избежать блокировки дыхательных путей. Также может помочь улучшить дыхание использованием специальных подушек для поддержки головы.

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