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Недилько Ксения
Диарея – это проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивается каждый. Она нарушает привычный ритм жизни, истощает и может быть опасна, если длится долго. Рассказываем, что можно сделать дома, чтобы облегчить состояние и скорее вернуться к нормальной жизни.
Это неприятное состояние не дает спокойно жить – как избавиться от диареи в домашних условиях
Диарея может быть вызвана:
пищевыми отравлениями;
вирусными или бактериальными инфекциями;
реакцией на новые продукты или лекарства;
стрессом или сильным волнением;
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Первое и главное: восстановить баланс жидкости
Очень важно не допустить обезвоживания организма. Пейте:
воду комнатной температуры;
теплый слабый чай;
рисовый отвар или отвар из моркови;
специальные растворы для регидратации (можно приготовить самостоятельно: на 1 л кипяченой воды – 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара).
Избегайте газировки, кофе, алкоголя и молочных продуктов, ведь они могут ухудшить состояние.
Диета при диарее
Первые часы или даже день лучше дать желудку отдохнуть, употребляя только жидкость. Затем можно добавить:
сухари из белого хлеба;
отварной рис;
бананы;
печеные яблоки;
легкие овощные пюре.
Избегайте свежих овощей, фруктов, жирной и острой пищи, бобовых, молока, сладостей и выпечки.
Народные средства, которые могут помочь
Отвар кожуры граната: сушеную кожуру залить крутым кипятком и настоять 15–20 мин.
Чай из черники или черемухи: обладает легким вяжущим эффектом.
Крахмальный напиток: 1 ч.л. картофельного крахмала размешать в 0,5 стакана воды.
Лекарственные средства
В домашних условиях разрешено принимать сорбенты (активированный уголь, смекта), которые выводят токсины. Но помните: они не лечат причину, а лишь упрощают симптомы.
Когда обязательно обратиться к врачу
Диарея длится больше двух дней.
Появилась высокая температура, сильная боль в животе или кровь в стуле.
Симптомы у ребенка, пожилого или беременной женщины.
Имеются признаки обезвоживания (сильная жажда, сухость во рту, темная моча, головокружение).
Диарея – неприятная, но часто контролируемая проблема. Заботьтесь о себе, соблюдайте гигиену, пейте достаточно жидкости и питайтесь правильно — и это состояние не испортит вам жизнь!
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