Диарея – это проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивается каждый. Она нарушает привычный ритм жизни, истощает и может быть опасна, если длится долго. Рассказываем, что можно сделать дома, чтобы облегчить состояние и скорее вернуться к нормальной жизни.

Это неприятное состояние не дает спокойно жить – как избавиться от диареи в домашних условиях

Почему возникает диарея?

Диарея может быть вызвана:

пищевыми отравлениями;

вирусными или бактериальными инфекциями;

реакцией на новые продукты или лекарства;

стрессом или сильным волнением;

заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Первое и главное: восстановить баланс жидкости

Очень важно не допустить обезвоживания организма. Пейте:

воду комнатной температуры;

теплый слабый чай;

рисовый отвар или отвар из моркови;

специальные растворы для регидратации (можно приготовить самостоятельно: на 1 л кипяченой воды – 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара).

Избегайте газировки, кофе, алкоголя и молочных продуктов, ведь они могут ухудшить состояние.

Диета при диарее

Первые часы или даже день лучше дать желудку отдохнуть, употребляя только жидкость. Затем можно добавить:

сухари из белого хлеба;

отварной рис;

бананы;

печеные яблоки;

легкие овощные пюре.

Избегайте свежих овощей, фруктов, жирной и острой пищи, бобовых, молока, сладостей и выпечки.

Народные средства, которые могут помочь

Отвар кожуры граната: сушеную кожуру залить крутым кипятком и настоять 15–20 мин.

Чай из черники или черемухи: обладает легким вяжущим эффектом.

Крахмальный напиток: 1 ч.л. картофельного крахмала размешать в 0,5 стакана воды.

Лекарственные средства

В домашних условиях разрешено принимать сорбенты (активированный уголь, смекта), которые выводят токсины. Но помните: они не лечат причину, а лишь упрощают симптомы.

Когда обязательно обратиться к врачу

Диарея длится больше двух дней.

Появилась высокая температура, сильная боль в животе или кровь в стуле.

Симптомы у ребенка, пожилого или беременной женщины.

Имеются признаки обезвоживания (сильная жажда, сухость во рту, темная моча, головокружение).

Диарея – неприятная, но часто контролируемая проблема. Заботьтесь о себе, соблюдайте гигиену, пейте достаточно жидкости и питайтесь правильно — и это состояние не испортит вам жизнь!

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