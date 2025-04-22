Это не шутки: смартфоны могут защитить от деменции, как это работает

Хотя длительное использование гаджетов годами считалось вредным для здоровья, новые исследования показывают совсем другое – особенно в случае с людьми постарше.

Гаджеты против деменции

Оказывается, что активное использование смартфона в возрасте 50 может быть связано с более низким уровнем когнитивного спада. А это в свою очередь потенциально снижает риск развития деменции, которая характеризуется ухудшением памяти, внимания и мышления.

Ученые проанализировали данные более 40 тысяч человек в возрасте от 50 лет и выяснили: у тех, кто регулярно пользовался смартфонами, имели лучшие когнитивные показатели, чем те, кто делал это реже.

Это особенно интересно, ведь раньше существовал термин цифровая деменция — теория о том, что цифровые технологии вызывают ухудшение умственных функций. Однако результаты исследования не подтвердили это утверждение.

Напротив, люди, которые оставались "в теме" — использовали приложения, общались в мессенджерах, листали новости — лучше сохраняли способность ориентироваться, запоминать дела и выполнять ежедневные задания.

Технологии даже помогали компенсировать отдельные пробелы в памяти: GPS-навигаторы или напоминания в календарях позволяли пожилым людям оставаться активными и самостоятельными.

Но есть нюанс: польза наблюдалась только тогда, когда смартфон использовали активно — для умственной нагрузки или социального взаимодействия, а не для бездумного пролистывания лент.

Поэтому вместо того чтобы отказывать пожилых людей от гаджетов, возможно, стоит научить их пользоваться технологиями более осознанно. Ведь потенциал сохранять ясность ума благодаря цифровым навыкам вполне реальный.

Хотя исследования еще продолжаются, ученые уже сейчас призывают не демонизировать технологию. Возможно, именно они станут новым инструментом сохранения здоровья в зрелом возрасте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у искусственного интеллекта обнаружили признаки деменции.



