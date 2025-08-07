logo

Это настоящий стресс для мозга: названа смертельная привычка утром, которую придерживается каждый
commentss НОВОСТИ Все новости

Это настоящий стресс для мозга: названа смертельная привычка утром, которую придерживается каждый

Привычка тянуться к смартфону сразу после сна отрицательно сказывается на мозге.

7 августа 2025, 08:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вас тоже каждое утро "тянет" к телефону еще до того, как вы окончательно очнулись? Знакомая ситуация: выключаешь будильник — и уже через секунду в новостной ленте или соцсетях. Однако такая привычка, по словам нейробиологини доктора Венди Сузуки, может серьезно навредить вашему мозгу.

Это настоящий стресс для мозга: названа смертельная привычка утром, которую придерживается каждый

Фото: из открытых источников

Как пишет Unilad, такой ритуал запускает стрессовый механизм организма, мгновенно повышая уровень кортизола – гормона стресса. Кроме того, вы теряете самый ценный период дня — утреннее время, когда мозг находится в состоянии высокой нейропластичности и готов к обучению, творчеству и концентрации.

"Это — самый продуктивный момент суток. Если вы начинаете с проверки телефона, мозг упускает шанс использовать свой полный потенциал", — объясняет Сузуки.

"Ты начинаешь день неправильно – и мозг это ненавидит", — добавила она.

Что происходит с мозгом утром

После пробуждения в мозге наблюдается повышенный уровень дофамина и кортизола. В настоящее время он наиболее открыт для новых идей, планирования и решений. Но если вы сразу погружаетесь в информационный поток соцсетей или новостей, мозг переходит в режим "аварийной обработки" — реагирует на сигналы, а не генерирует собственные мысли.

Что делать вместо телефона

Доктор Сузуки предлагает простой эксперимент: в течение пяти дней не прикасайтесь к смартфону по крайней мере 20 минут после пробуждения.

В настоящее время:

·          Потянитесь или сделайте легкую разминку

·          Запишите три вещи, на которых хотите сосредоточиться в течение дня

·          Просто насладитесь кофе или тишиной

Такой подход позволяет мозгу самому определять ход утра — а не "переживать" за чужие новости и сообщения. В результате вы становитесь более собранными, сосредоточенными и менее уязвимыми к стрессу в течение дня.

Не менее вредно – скролить телефон перед сном. По данным исследований, вечернее использование гаджетов может повысить риск бессонницы на 59% и укоротить продолжительность сна почти на 25 минут. Регулярная стимуляция мозга на экране нарушает выработку мелатонина и негативно влияет на качество отдыха.

Источник: https://www.unilad.com/news/expert-warning-morning-habit-ruining-brain-753260-20250723
