Эта утренняя привычка смертельно вредит мозгу: о чем речь

Вас тоже каждое утро "тянет" к телефону еще до того, как вы окончательно очнулись? Знакомая ситуация: выключаешь будильник — и уже через секунду в новостной ленте или соцсетях. Однако такая привычка, по словам нейробиологини доктора Венди Сузуки, может серьезно навредить вашему мозгу.

Как пишет Unilad, такой ритуал запускает стрессовый механизм организма, мгновенно повышая уровень кортизола – гормона стресса. Кроме того, вы теряете самый ценный период дня — утреннее время, когда мозг находится в состоянии высокой нейропластичности и готов к обучению, творчеству и концентрации.

"Это — самый продуктивный момент суток. Если вы начинаете с проверки телефона, мозг упускает шанс использовать свой полный потенциал", — объясняет Сузуки.

"Ты начинаешь день неправильно – и мозг это ненавидит", — добавила она.

Что происходит с мозгом утром

После пробуждения в мозге наблюдается повышенный уровень дофамина и кортизола. В настоящее время он наиболее открыт для новых идей, планирования и решений. Но если вы сразу погружаетесь в информационный поток соцсетей или новостей, мозг переходит в режим "аварийной обработки" — реагирует на сигналы, а не генерирует собственные мысли.

Что делать вместо телефона

Доктор Сузуки предлагает простой эксперимент: в течение пяти дней не прикасайтесь к смартфону по крайней мере 20 минут после пробуждения.

В настоящее время:

· Потянитесь или сделайте легкую разминку

· Запишите три вещи, на которых хотите сосредоточиться в течение дня

· Просто насладитесь кофе или тишиной

Такой подход позволяет мозгу самому определять ход утра — а не "переживать" за чужие новости и сообщения. В результате вы становитесь более собранными, сосредоточенными и менее уязвимыми к стрессу в течение дня.

Не менее вредно – скролить телефон перед сном. По данным исследований, вечернее использование гаджетов может повысить риск бессонницы на 59% и укоротить продолжительность сна почти на 25 минут. Регулярная стимуляция мозга на экране нарушает выработку мелатонина и негативно влияет на качество отдыха.

