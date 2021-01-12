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Это миф: правила гигиены, которые вредят

Распространенные правила гигиены, вред от которых научно доказан

сегодня, 14:05
Автор:

Любовь Блажко

С самого маленького возраста мы слышим о правилах гигиены, которых необходимо придерживаться абсолютно каждому. Тем не менее, есть среди них и те, вред от которых научно доказан. Давайте скорее узнаем, о каких правилах идет речь. Об этом пишет издание 24tv.

Это миф: правила гигиены, которые вредят

Правила гигиены, которые вредят. Фото: 24tv.ua

Электросушилки для рук

Мы привыкли думать, что горячий воздух, который помогает нам высушить руки за считанные секунды, помогает избавиться от бактерий. Однако все с точностью наоборот: он только разносит их по всему помещению. Лучше вытирать руки бумажными полотенцами.

Слишком частый душ 

Горячая вода смывает с кожи защитный жировой слой, который оберегает нас от разного рода инфекций. Специалисты рекомендуют не принимать душ очень часто, а также сократить время пребывания в нем. 

Частый пилинг 

Эта процедура каждый раз "снимает" с кожи защитный слой. А это в будущем может негативно отразиться на здоровье. Пилинг разрешается делать не более 2-х раз в неделю. 

Частая чистка ушей

Оказывается, этим тоже стоит злоупотреблять слишком часто. Потому как каждый раз, когда мы пытаемся вытащить из уха всю серу, мы нечаянно можем повредить барабанную перепонку. Важно понимать, что сера появляется потому, что она является природным защитным средством, а наше тело и само хорошо справляется с очисткой ушных каналов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пять самых популярных мифов мужской гигиены, в которые до сих пор верят. Необходимо уметь ухаживать за собой. Но даже в этой области существует столько мифов, что иногда крайне тяжело делать это правильно. И мужчин данная проблема касается не меньше, чем женщин. Сегодня мы поможем тебе и развенчаем самые популярные мифы о мужском уходе за собой.



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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/pravila-gigieny-kotorye-vredjat-top-4-soveta-novosti-dnja_n1504784
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