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Это гарантированно поможет похудеть: как избавиться от лишних килограммов благодаря "правилу тарелки"

Этот метод помогает не только сохранять форму, но и позволяет наслаждаться любимыми блюдами даже при отпуске в формате all-inclusive.

сегодня, 11:15
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Автор:
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Клименко Елена

Похудение – это длительный процесс, который требует системного подхода и изменения привычек. Для того чтобы удерживать комфортный вес без постоянных ограничений, стоит освоить так называемое "правило тарелки". время отпуска в формате all-inclusive.

Это гарантированно поможет похудеть: как избавиться от лишних килограммов благодаря "правилу тарелки"

Фото: из открытых источников

Как работает "правило тарелки"

Представьте тарелку стандартного размера и разделите ее на сектора:

·        50% – овощи, фрукты и ягоды, которые снабжают ваш организм витаминами, минералами и клетчаткой.

·        25% – сложные углеводы, такие как крупы, макароны из твердых сортов пшеницы или целозерновой хлеб, которые являются источником энергии.

·        20% – белки: мясо, рыба, яйца, морепродукты или бобовые, способствующие восстановлению мышц и укреплению организма.

·        5% – молочные продукты или их растительные альтернативы, которые добавляют кальций и жиры.

Упрощенный вариант "правила тарелки" выглядит так:

·        50% – овощи и зелень.

·        25% – белки.

·        25% – углеводы.

Эта схема позволяет сохранять баланс в питании, снабжая организм всеми необходимыми питательными веществами.

Если вам хочется полакомиться чем-то "запретным", например, пирожным или пиццей, не отказывайте себе в этом. Превратите этот процесс в приятный ритуал: ешьте медленно, наслаждайтесь каждым кусочком и не чувствуйте вины. будущем.

Также важно обращать внимание на размер порций и сигнал голода.

"Правило тарелки" подходит не только для похудения, но и для поддержания здорового питания в целом.

"Комментарии" уже писали, что алкогольные напитки могут быть источником значительного количества калорий. Понимание того, какие напитки содержат больше и меньше калорий, может помочь сделать более обоснованный выбор, особенно для тех, кто следит за своим весом или здоровьем.



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Источник: https://lady.24tv.ua/yak-legko-shudnuti-do-lita-bez-sportu-lady_n2735707
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