Эти три вида чая категорически запрещено принимать при диабете: детали

Травяные чаи часто рассматривают как здоровую альтернативу кофе или сладким напиткам из-за их противовоспалительных, успокаивающих и пищеварительных свойств. Однако людям с диабетом следует осторожничать — даже фитотерапия может иметь опасные последствия.

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Как сообщает издание EatingWell, некоторые растения могут взаимодействовать с лекарством или резко изменять уровень сахара в крови. Американские диетологи, в том числе клинический специалист Эрин Палински-Вейд, предупреждают об этом.

Алое вера: природный сахароснижатель с риском гипогликемии

Чай из алоэ вера набирает популярность, однако регулярное употребление может существенно снижать уровень глюкозы в крови. Для людей, принимающих сахароснижающие препараты, это может вызвать гипогликемию – опасное состояние низкого уровня сахара. Исследования также показывают влияние алоэ на АД и холестерин. Перед употреблением в пищу такого чая рекомендуется консультация с врачом.

Ромашка: опасна при приеме антикоагулянтов

Ромашковый чай известен успокаивающими свойствами, но диабетикам, использующим разбавители крови (например, варфарин), следует избегать ромашки. Сочетание этих веществ увеличивает риск внутренних кровотечений. Если вы планируете пить ромашку, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Пажитник (фенугрек): польза и риски

Пажитник помогает поддерживать уровень сахара и улучшает показатели холестерина и триглицеридов, но также имеет сильный гипогликемический эффект и может усиливать действие лекарства. Кроме того, пажитник способен взаимодействовать с антикоагулянтами, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Использовать его следует только после консультации с эндокринологом.

Фитотерапия не всегда безопасна

Травяные чаи и добавки не подлежат серьезному контролю, как лекарство. FDA не проверяет все продукты на безопасность и эффективность, поэтому содержимое пакетика может не соответствовать заявленному и взаимодействовать с вашими препаратами.

Диетологи отмечают, что контроль диабета лучше осуществлять через сбалансированное питание и физическую активность. Стабилизировать уровень сахара помогают овощи, нежирные белки, цельнозерновые продукты, а также фрукты в сочетании с белками или жирами. Например, банан с греческим йогуртом и орехами – вкусный и безопасный перекус. Регулярный мониторинг уровня глюкозы и наличие быстрых углеводов при гипогликемии – обязательные меры.

Популярные травяные чаи, такие как алоэ вера, ромашка и пажитник, могут оказать сильное влияние на уровень сахара и действие лекарства. Перед их употреблением проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить здоровью.

Портал "Комментарии" писал, что кожный зуд — это не всегда просто аллергия или реакция на раздражитель. В некоторых случаях такой симптом может являться признаком более глубоких проблем со здоровьем, в частности — заболеваний внутренних органов.