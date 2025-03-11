Эти распространенные привычки приводят к бессоннице

Бессонница – это распространенное расстройство сна, которое может существенно ухудшить качество жизни. Существует множество факторов, которые могут привести к бессоннице, включая некоторые распространенные привычки.

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Использование гаджетов перед сном. Экраны смартфонов, планшетов и ноутбуков излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна и пробуждения. Воздействие синего света перед сном может осложнить засыпание и ухудшить качество сна. К тому же, влияние синего света перед сном может сместить циркадный ритм и привести к бессоннице.

Кофе и алкоголь. Кофеин – это стимулятор, который может нарушить сон, даже если вы употребляете его за несколько часов до сна. Алкоголь может нарушить сон, поскольку он мешает фазе быстрого сна.

Отсутствие четкого графика сна. Ложиться спать и просыпаться в разное время ежедневно может нарушить суточный ритм и привести к бессоннице. Важно соблюдать регулярный режим сна, даже в выходные.

Стресс и тревога могут осложнить засыпание и привести к бессоннице. Важно найти способы управления стрессом, такие как медитация, йога или физические упражнения.

Поздний прием пищи может привести к расстройствам желудка и нарушить сон. Важно избегать тяжелой пищи перед сном.

Также повлиять на качество сна могут следующие вещи:

Неудобный матрас, подушка или шум в спальне могут нарушить сон. Важно создать комфортные условия для сна.

Длительный дневной сон может нарушить ночной сон. Если вы нуждаетесь в дневном сне, ограничьте его 20-30 минутами.

Как улучшить сон:

Выключайте электронные устройства за час до сна.

Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.

Соблюдайте регулярный режим сна.

Найдите способы управления стрессом.

Создайте удобные условия для сна.

Ограничьте дневной сон.

Избегайте позднего приема пищи.

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