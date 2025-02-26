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Эти продукты помогут сбросить лишние килограммы без похода в тренажерный зал

Включение этих продуктов в рацион может стать мощным инструментом для достижения целей похудения.

сегодня, 10:30
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Автор:
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Клименко Елена

Время, проведенное в тренажерном зале, само по себе не достаточно для эффективного снижения веса. Врачи выделили несколько продуктов, помогающих не только ускорить процесс сжигания калорий, но и удержать ощущение сытости на более длительное время.

Эти продукты помогут сбросить лишние килограммы без похода в тренажерный зал

Фото: из открытых источников

Одним из таких продуктов является творог, особенно полезный перед сном. Он содержит казеин — белок, который медленно высвобождается и помогает контролировать голод, предотвращая ночное переедание. Чеснок также следует добавить в свой рацион: он не только улучшает вкус блюд, но и благодаря аллицину помогает бороться с жирами в организме.

Еще одним полезным продуктом является арахисовое масло, которое снижает уровень холестерина благодаря содержанию фенилаланина – аминокислоты, что уменьшает аппетит и способствует сжиганию жировых отложений. Овсянка, в свою очередь, обладает способностью снижать количество жира в организме по сравнению с продуктами с обработанными углеводами.

Сладкий картофель, богатый каротиноидами, способствует нормализации уровня сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину, помогая организму более эффективно использовать калории как энергию. К тому же он является ценным источником витаминов.

Яблочный уксус замедляет усвоение глюкозы и способствует выработке белков, помогающих утилизировать жировые клетки. Цветок киноа, в свою очередь, является источником полноценного белка, содержащего бетаин. Это вещество активирует метаболические процессы и помогает снижать уровень липидов в крови. Включение этих продуктов в рацион может стать мощным инструментом для достижения целей похудения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые из Великобритании в ходе нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.



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Источник: https://zhenskiy.kyiv.ua/zdorovya/mediki-nazvali-produkti-yaki-dopomagayut-shudnuti-bez-trenazhernogo-zalu/
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