Эти продукты и напитки помогут вам мгновенно уснуть

Наверняка каждому из нас знакомо чувство, когда ворочание в кровати не подпускает и близко сон. Не помогают привычные способы с пересчетом овец. Но у доктора философии, психолога и эксперта по сну Александры Стратинер есть некоторые советы, чтобы быстренько уснуть.

Сон. Фото: из открытых источников

В частности, эксперт советует обратить внимание на те продукты, которые стоит съесть за несколько часов до сна. Вы, вероятно, слышали, что индейка вызывает сонливость, а стакан молока перед сном помогает заснуть – оба способа действуют. Индейка и молоко, а также курица и все молочные продукты, содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин и мелатонин, два ключевых гормона, регулирующих сон. Триптофан помогает вашему телу привычным образом расслабиться и подготовиться ко сну.

Александра Стратинер советует придерживаться небольших порций, например, ломтик индейки весом или стакан молока. Старайтесь есть эти продукты за два-три часа до сна, чтобы улучшить качество сна, говорит Стратинер.

Также, чтобы заснуть и хорошо высыпаться, съешьте перед сном перекус, богатый магнием, например, тыквенные семечки. Магний расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему.

Ну, и конечно же, не стоит отказываться от классики. Ромашковый чай давно стал традиционным методом перед сном благодаря своим успокаивающим свойствам. Ромашка обладает легким седативным эффектом, объясняет Стратинер, помогая вам погрузиться в мир сновидений. Чай из корня валерианы также обладает успокаивающими свойствами. Попробуйте сочетать свою уютную чашку с каплей теплого молока (в котором содержится способствующий сну триптофан, чтобы усилить эффект.

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