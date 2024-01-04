Эти признаки свидетельствуют о приближении смерти: медик назвала ключевые симптомы

Хотя смерть наступает для каждого из нас, ее приход часто остается непредсказуемым. Однако существуют некоторые сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что конец жизни человека приближается. Наблюдение за этими признаками может помочь нам отреагировать на смерть или дать время проститься.

Признаки, свидетельствующие о приближении смерти. Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук Кэрол Дерсаркисян в издании Web MD перечислила признаки, свидетельствующие о том, что человек может скоро умереть. По ее словам путь к смерти человека достаточно индивидуален, одни постепенно теряют свои силы, тогда как другие умирают мгновенно. Однако есть изменения, которые можно наблюдать, когда взрослый организм перестает работать.

По словам врача за несколько недель или месяцев до смерти, человек может практически не вставать с постели из-за большой усталости и истощения. В такой период наблюдается несколько характерных черт:

Слабый аппетит и жажда;

Нестабильный режим сна и увеличение периода дремоты;

Человек начинает меньше общаться с другими людьми, уединяется и перестает делать дела, которые ему раньше доставляли удовольствие;

Меньшее количество мочеиспускания и дефекации;

Изменение артериального давления, пульса и дыхания.

Врач также перечислила симптомы, указывающие, что человек может умереть в течение нескольких дней или часов:

Отсутствие аппетита и жажды;

Прекращение мочеиспускания и дефекации;

Глаза могут слезиться и остеклеть;

Снижается температура тела;

Пульс и сердцебиение нерегулярны или их трудно обнаружить.

Кроме того, у умирающих на лице появляется гримаса, которая может свидетельствовать о боли, а также серая окраска кожи вокруг рта. Особое внимание следует обратить на цвет кожи на коленях, стопах и руках. Если кожа на этих участках покрывается сине-фиолетовыми пятнами, это тревожный сигнал, ведь такие изменения часто появляются на протяжении последних 24 часов жизни.

Доктор медицинских наук Кэрол Дерсаркисян утверждает, что в это время человек может не реагировать на разговор или прикосновения, однако он все равно может чувствовать или слышать нас. Хотя замечать эти признаки может быть эмоционально сложно для членов семьи, они могут быть очень важными для умирающего человека – мы можем помочь ему чувствовать себя комфортнее. Некоторым людям становится хуже быстрее, чем мы ожидаем. Поэтому если есть что-то, что вы хотите сказать члену семьи или другу, важно это сделать.

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