Эти повседневные привычки ухудшают вашу память: о чем идет речь

Эксперты назвали худшие повседневные привычки, которые способны негативно влиять на память и когнитивные способности.

Память человека. Фото: из открытых источников

На первом месте – недостаток сна. Это одна из самых вредных привычек, которая может возникнуть в отношении памяти. Плохой сон и отсутствие лечения апноэ сна могут привести к плохой концентрации, усталости и раздражительности. Если вы не можете сосредоточиться или сконцентрироваться, это затрудняет запоминание информации.

Вторая привычка – регулярное употребление алкоголя. Спиртное нарушает способность формировать новые долговременные воспоминания. С увеличением количества потребляемого алкоголя увеличивается и степень нарушений памяти.

Период интенсивного употребления алкоголя может повлиять на кратковременную память из-за токсического повреждения и ингибирования нервной функции. Важно понимать, что алкоголь не имеет никакой пользы для человеческого организм.

Еще одна пагубная привычка – употребление добавленного сахара и насыщенных жиров. Употребление пищи, содержащей чрезмерное количество добавленного сахара и насыщенных жиров, может негативно повлиять на мозг.

Чрезмерное потребление насыщенных жиров ассоциируется с нарушением работы сосудов мозга и повышением воспалительных процессов. Это может замедлять обмен веществ в нейронах и ухудшать память и обучение.

Стоит отдавать приоритет морепродуктам и растительным источникам омега-3, постным белковым продуктам и темно-зеленым листовым овощам.

Также негативно сказывается на памяти сидячий образ жизни, ведь, когда мы мало двигаемся, уменьшается кровоснабжение мозга, а это снижает доставку кислорода и питательных веществ, необходимых для работы нейронов.

Малоподвижность часто сопровождается нарушениями обмена веществ (например, повышенный уровень сахара и инсулина), что тоже негативно влияет на когнитивные функции.

Стоит выполнять аэробные упражнения для мозга, поскольку они имеют большую пользу для мозга.

