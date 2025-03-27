Эти популярные упражнения могут привести к защемлению нерва и жуткой боли

Считается, что систематические физические нагрузки укрепляют наше тело, но есть такие упражнения, которые могут вызвать защемление нерва, боль и дискомфорт. Причина этого чаще всего состоит в неправильной технике, слишком большой нагрузки или резких движений.

Защемление нерва. Фото из открытых источников

Массажист Рашад Латуш рассказал, что самые распространенные симптомы защемления нерва характеризируются острой "стреляющей" болью. Также человек может ощущать мышечную слабость, рефлекторную слабость или возможное изменение ощущений, например, онемение.

Защемление нерва возникает, когда окружающие ткани, такие как мышцы, кости или сухожилия, слишком сильно давят на нерв. Это давление влияет на способность нерва полноценно выполнять свою роль. В итоге возникают болезненные симптомы.

Мало кто знает, что есть довольно распространенные упражнения, которые связаны с защемлением нерва. Это могут быть движения над головой, такие как приседания или жим над головой и становая тяга.

Это неудивительно, учитывая, что защемление нервов чаще всего возникает в области шеи, поясницы и запястья. Но защемление нерва может возникнуть и в любом другом месте.

Лечение защемления нерва может быть разным для каждого человека. Некоторым может понадобиться только отдых, тогда как другим определенные процедуры.

Лучшей профилактикой есть поддержка здорового баланса между работой и личной жизнью. Также стоит периодически выполнять растяжки.

Поскольку многие люди проводят часы сидя за столами, поэтому важно проводить время в движении, ездить на велосипеде или тренироваться.

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