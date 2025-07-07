Эти напитки категорически нельзя употреблять в период жары: важное предупреждение медиков

Не все напитки одинаково полезны в жаркую погоду – некоторые могут не просто не помочь, но и навредить. Особенно это касается обезвоживания, нагружающих сердце или обостряющих хронические заболевания. Ниже рассказываем о трех основных группах таких напитков и почему их следует избегать.

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Сладкие газированные напитки и пакетированные соки

В первую очередь из списка — газировка и большинство соков в пакетах. Хотя они могут выглядеть освежающими, их состав делает их вредными в жару.

Высокое содержание сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Это провоцирует выработку инсулина и усиленный вывод жидкости, вместо гидратации вызывая усиленную жажду.

Искусственные примеси (красители, отдушки) создают дополнительную нагрузку на печень и почки, которые уже работают интенсивнее в жаркие дни.

"Пустые" калории способствуют набору веса и нарушениям метаболизма, не давая никакой пользы организму.

Углекислый газ может вызвать вздутие живота и дискомфорт, что в жару чувствуется особенно неприятно.

Алкогольные напитки

В жару алкоголь особенно опасен:

Он обладает диуретическим эффектом, то есть удаляет жидкость из организма быстрее, чем ее поддерживает.

Расширяя сосуды, алкоголь заставляет сердце работать интенсивнее, что может привести к аритмиям, повышенному давлению или даже острым состояниям у людей с сердечными болезнями.

Нарушение терморегуляции организм теряет способность эффективно охлаждаться, что повышает риск теплового удара.

Многие коктейли и сладкие вина содержат скрытый сахар, что еще больше обостряет дегидратацию и добавляет калории.

В жару алкоголь лучше полностью исключить или, если действительно хотите, употреблять очень умеренно, обязательно запивая большим количеством чистой воды.

Горячие напитки (кофе, чёрный чай)

Наряду с газированными и алкогольными напитками также следует упомянуть горячие напитки:

Они повышают температуру тела, стимулируя потоотделение. Если не восполнять утраченную жидкость, возникает обезвоживание.

Кофеин, содержащийся в кофе и крепком чае, обладает легким мочегонным эффектом, что опять же способствует потерям жидкости.

Хотя некоторые считают, что горячий чай вызывает охлаждающий пот, на самом деле в условиях высокой температуры это неэффективный способ охладиться.

Если без кофе не обойтись, выбирайте айс-версы, пейте их холодными и всегда запивайте водой. Лучше же перестраховаться и ограничиться холодными травяными чаями без сахара или чистой водой.

Что приемлемо пить в жару

Чистая питьевая вода – лучший выбор для гидратации, без калорий и добавок.

Охлажденные несладкие чаи (зеленый, травяной).

Домашние компоты или морсы без сахара.

Вода с освежающими добавками: лимон, огурец, мята.

Кисломолочные напитки без сахара (кефир, айран) – еще один вариант для легкого перекуса.

Как уже писали "Комментарии", ученые использовали данные Национального индекса смертности, чтобы определить взаимосвязь между количеством выпитого черного кофе и риском общей смертности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что люди, употреблявшие от одной до трех чашек черного кофе в день, имели на 14% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто отказывался от напитка.