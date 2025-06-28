Эти изменения могут шокировать: как сахар влияет на мозг

Сахар называют источником энергии. Однако его избыток может повредить нормальной работе мозга. Как сахар влияет на мозг – читайте дальше.

Сахар. Иллюстративное фото

Среди наиболее распространенных изменений специалисты называют следующие:

Нарушение когнитивных функций

Большое количество сахара в рационе может ухудшить память, внимание и обучаемость. Высокий уровень глюкозы может уменьшить активность в гиппокампе – участке мозга, отвечающего за формирование новых воспоминаний. Особенно это опасно для детей и подростков, чей мозг еще развивается.

Привыкание и усиление влечения к пище

Сахар активирует те же участки мозга, что и наркотики, вызывая выброс дофамина – гормона удовольствия. Такое влияние сахара запускает цикл "награды". Это может стимулировать переедание и формировать пищевую зависимость. Регулярное потребление сладостей может изменить химический баланс мозга, снижая самоконтроль и усиливая тягу к пище.

Воспаление и окислительный стресс

Из-за чрезмерного потребления сахара развивается хроническое воспаление в мозге. Это связано с образованием так называемых конечных продуктов гликации (AGEs). Они повреждают клетки и способствуют нейродегенеративным процессам. Такие изменения могут повысить риск депрессии, деменции и болезни Альцгеймера.

Нарушение регуляции глюкозы

Чрезмерное потребление сахара со временем может привести к инсулинорезистентности мозга. При таком состоянии клетки мозга хуже усваивают глюкозу. Это снижает энергетическую эффективность мозга, что негативно влияет на концентрацию, настроение и общую когнитивную продуктивность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара.



